Ashleigh Barty a anuntat oficial ca nu participa la US Open

Jucătoarea australiană de tenis Ashleigh Barty, locul I WTA, a anunţat oficial că nu participă la turneul de la Cincinnati şi nici la US Open, spunând că nu vrea să se expună ea şi echipa ei riscurilor pe care le implică o astfel de călătorie în timpul pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.

"Echipa mea şi cu mine am decis că nu vom călători în SUA în acest an, pentru Western and Southern Open şi US Open. Îmi plac ambele evenimente, aşa că a fost o decizie dificilă, dar există totuşi riscuri semnificative din cauza Covid-19 şi nu mă simt confortabil să-mi pun echipa şi pe mine în acea poziţie. Doresc USTA tot ce este mai bun pentru turnee şi aştept cu nerăbdare să revin în SUA, anul viitor", a declarat Barty, pentru Australian Associated Press.

"Voi lua o decizie în privinţa French Open şi a turneelor europene în următoarele săptămâni", a adăugat câştigătoarea ediţiei 2019 a turneului de la Roland Garros.

Este de aşteptat ca nici Simona Halep, locul 2 WTA, nici Bianca Andreescu, locul 6 WTA, deţinătoarea trofeului, să nu participe la US Open.

Western&Southern Open a fost mutat de la Cincinnati la New York, în acelaşi loc ca US Open, în săptămâna premergătoare grand slam-ului, oficialii federaţiei de tenis din SUA creând o "bulă" de biosecuritate la Flushing Meadows.

Întrerupt de pandemia de coronavirus, circuitul feminin se reia la 3 august, la Palermo, cu un turneu de categorie WTA Internaţional. Dacă nu va fi anulat, US Open ar trebui să se desfăşoare la datele iniţiale, 31 august - 13 septembrie, iar turneul de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, programat iniţial între 24 mai şi 7 iunie, a fost amânat pentru 20 septembrie - 4 octombrie. Turneul de la Wimbledon, al treilea grand slam al anului, a fost anulat.

Peste 150.000 de oameni au murit în SUA din cauza Covid-19, aproape un sfert din numărul total de decese înregistrate în lume.