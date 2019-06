Ashleigh Barty si Marketa Vondrousova vor juca finala de la Roland Garros. Cine este favorita

ashleigh barty marketa vondrousova finala roland garros 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Australianca Ashleigh Barty (23 ani) si cehoaica Marketa Vondrousova (19 ani) vor juca, sambata, finala feminina a turneului de tenis de la Roland Garros 2019, al doilea de Mare Slem al anului, dupa victoriile obtinute, vineri, in semifinale. Pentru ambele reprezinta o premiera, dupa ce Barty a jucat anul acesta o prima semifinala de Grand Slam, la Australian Open. Barty, numarul opt mondial, a trecut in semifinale de americanca Amanda Anisimova (17 ani) cu 6-7 (4), 6-3, 6-3, dupa o ora si 51 de minute si rasturnari de scor incredibile. Anisimova (51 WTA) o invinsese joi, in sferturi, pe romanca Simona Halep, detinatoarea trofeului, cu 6-2, 6-4. Reactia Sim ...