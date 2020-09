Asigurare impotriva COVID-19 pentru vacantele de anul viitor pe litoralul romanesc

Turistii care achizitioneaza sejururi pe litoral pot avea asigurate riscurile impotriva COVID-19 atat in cazul imbolnavirilor, cat si in cazul in care un membru al familiei este suspect de coronavirus si este obligat sa intre in carantina, potrivit unui nou tip de asigurare introdus in pachetele de vacanta de litoralulromanesc.ro.