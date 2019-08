Asigurari tip ''Carte Verde'' false, depistate la controlul de frontiera - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea efectueaza cercetari cu privire la doua persoane, cu dubla cetatenie, bulgara si Republica Moldova, care au prezentat la controlul de frontiera asigurari tip “Carte Verde” false. In ultimele 48 de ore, in Punctul de Trecere a Frontierei Oancea – I.T.P.F. Iasi s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, T.I., cu cetatenie bulgara si R. Moldova, in varsta de 34 de ani, care conducea un autoturism marca Volkswagen Sharan, inmatriculat in Lituania si o femeie S.I., cu cetatenie bulgara si R. Moldova, in varsta de 27 de ani, conducand un autoturism marca BMW X5, inmatriculat in Lituania. La controlul de frontiera, existan ...