Asistenta credea ca familia fetitei nu vedea ce facea ea zilnic, dar cand mama s-a uitat mai atent, s-a prabusit ceva in ea! Nu a mai putut pastra tacerea

Shelby si Jonathan credeau ca fiica lor in varsta de doi ani, Sophie, sufera de alergii, se chinuia sa respire, iar medicii au banuit apoi ca ar putea avea astm. In curand va deveni clar ca e mult mai rau. Intr-o noapte a incetat sa mai respire.

Cateva minute mai tarziu erau in drum spre spital, ajunsi acolo medicii au confirmat ca micuta avea cancer. Chimioterapia i-a afectat capacitatea de a merge, vorbi de a-si folosi mainile si de a manca.

Shelby, mama fetei, i-a fost mereu alaturi, tot ea a facut alaturi de sot o pagina de Facebook unde documenteaza lupta lui Sophie. Acest articol nu este despre tristetea bolii, ci despre o postare incredibil de speciala de pe aceasta pagina de Facebook.

Iata ce a scris mama fetitei despre o asistenta din spital:

,,Te vad. Stau pe canapeaua asta cat e ziua de lunga. Te vad. Incerci din greu sa treci neobservata de mine si de copilul meu. Iti vad fata prabusindu-se un pic atunci cand ea te vede si plange.

Incerci prin atatea feluri sa o ajuti sa nu-i mai fie frica. Te vad ezitand cand trebuie sa ii dai tratamentul. Spui ,,imi pare rau” mai des decat majoritatea spunem ,,multumesc”…

Vad toate acele bratari de plastic pe bratele tale si in jurul stetoscopului, fiecare este de la un copil pe care l-ai ingrijit si iubit. Te vad mangaindu-i capsorul mic si chel, si invelind-o strans.

Te vad tinand in brate mame triste care au primit vestile proaste. Te vad lucrand la calculator in timp ce tii in brate un copil a carui mama nu a vrut sau nu a putut fi in spital cu el.

Timp de 12 ore intregi iti lasi afara viata ta pentru a avea grija de copiii altora. Mergi in fiecare camera si zambesti, indiferent ce se intampla acolo. Daca vezi numele fetei mele in program, tu vii sa o verifici, chiar daca nu e pacientul tau.

Suni doctorul, farmacia, si pe altii, de cate ori e necesar pentru ca copilul meu sa aiba ce ii trebuie cand ii trebuie. Ma verifici pe mine la fel de des pe cat o verifici pe ea.

Stai si ma asculti plangandu-ma timp de 10 minute, chiar daca telefonul iti vibreaza mereu si lista cu ce ai de facut in acea zi e kilometrica.

Te vad. Toti te vedem. Niciun cos cu fructe, nicio felicitare nu va putea sa iti explice cat de mult te apreciem. Tu esti Iisus in fiecare zi. Copiii nostri nu ar primi ce au nevoie fara tine. Mamele ca mine nu s-ar simti in toate mintile sau auzite, fara tine. Tu ne salvezi copilasii, si nu am putea face asta fara tine”.

Postarea lui Shelby a primit peste 27.000 de reactii intr-un timp extrem de scurt, probabil intelegem cu totii de ce. Toate asistentele si angajatii spitalelor care chiar isi fac munca cu vocatie si daruire, merita sa citeasca cuvintele de mai sus de parca le-ar fi adresate chiar lor!

Cat despre micuta Sophie, medicii spun ca se va recupera complet in curand! Haideti sa distribuim cuvintele mamei ei, pentru ca medicii si asistentele care chiar isi fac treaba sa stie cat de incredibil e lucrul pe care il fac!

