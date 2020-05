Asistenta de la Institutul „Marius Nasta” din Capitala, cercetata disciplinar dupa ce și-ar fi infectat cinci colege

Șase asistente și infirmiere, de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, sunt infectate cu SARS-CoV-2. Digi24 relatează că această situația a fost provocată de o asistentă neglijentă, care nu a purtat echipamentul de protecție, în mod regulamentar, deși ar fi fost avertizata de medici, în mai multe rânduri. Asistenta va fi cercetată în […] The post Asistentă de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală, cercetată disciplinar după ce și-ar fi infectat cinci colege appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.