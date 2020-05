Asociația Elevilor din Constanța a caștigat procesul intentat Primariei Eforie pentru lipsa de transparența: Instituția, obligata sa dea informații elevilor

Asociația Elevilor din Constanța anunță că a câștigat procesul intentat Primăriei Eforie pentru lipsă de transparență. Elevii ceruseră informații pentru un studiu despre modul în care autoritățile își respectă obligațiile față de elevi, anunță MEDIAFAX.

În toamna anului trecut, Asociația Elevilor din Constanța au dat în judecată Consiliul Local Eforie și pe primarul orașului Eforie, Robert-Nicolae Șerban, pentru că au refuzat să ofere răspuns la o adresă.

Solicitarea a fost transmisă pentru realizarea raportului anual, numit „Indexul accesului la educație din județul Constanța”, cercetare ce dorește să aducă în atenția publică gradul de respectare a obligațiilor pe care unitățile administrativ-teritoriale le au față de educație și cât de mult investesc în acest domeniu.

Întocmirea raportului reprezintă baza demersurilor asociației, deoarece observă ce localități nu dau burse, facilități pentru transport, fonduri pentru reparațiile și consolidarea școlilor, etc.

AEC a câștigat inițial procesul la Tribunalul Constanța, dar autoritățile locale au făcut recurs la Curtea de Apel.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de AEC, Curtea de Apel Constanța a respins recursul ca nefondat în data de 29 aprilie și a emis o hotărâre definitivă prin care primarul orașului Eforie este obligat să furnizeze informațiile solicitate de îndată.

„Solicităm public primarului Robert-Nicolae Șerban să comunice în cel mai scurt timp informațiile de interes public, respectând legea și arătând astfel că este interesat de mediul educațional din localitatea pe care o conduce. Totodată, existând această decizie rămasă definitivă, somăm public autoritățile locale din județul Constanța să nu mai sfideze legea atunci când vine vorba de transmiterea informațiilor de interes public”, transmite sursa citată.

„Faptul că nu am primit nici acum răspuns la adresa transmisă aproximativ acum un an de asociație denotă o lipsă reală de interes în ceea ce privește educația. Mai mult, recursul făcut de acesta, în ciuda faptului că legea era clar de partea noastră, ne arată că domnul primar are în mod evident ceva de ascuns. Dacă obligațiile legale ale Consiliului Local sunt respectate, nu ar fi trebuit să existe o problemă și am fi primit răspunsul imediat după primirea solicitării. Considerăm că lipsa de transparență și nerespectarea legislației în vigoare afectează în mod direct calitatea educației. Pe această cale, dorim să menționăm că nu vom tolera nicio abatere de la respectarea legii și că nu vom închide ochii la acțiunile nelegale ale decidenților”, spune Andreea-Sabina Spătariu, președinte AEC .