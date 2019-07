Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice: 'Avem problema neasiguraților. Tratam pe o parte, pe alta sunt noi focare'

Președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice, Marinela Debu, a anunțat, marți, că deși s-au făcut pași importanți în încercarea atingerii obiectivului de eradicare a hepatitelor până în 2030 la nivel național, „problema neasiguraților rămâne”, fapt ce duce la apariția de noi focare, potrivit Madiafax.

Marinela Debu a spus că 70%-80% dintre persoanele depistate cu hepatita B, C sau B+C în cadrul unei campanii de testare sunt pacienți neasigurați. Testarea în zonele defavorizate și programele pentru neasigurați sunt câteva dintre propunerile pentru atingerea obiectivului de eliminare al hepatitelor până în 2030.

Președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, Marinela Debu, a mai spus că în prima săptămână de testare a virusului hepatic B și C, din cadrul unei campanii demarate în colaborare cu Institutul „Marius Nasta”, au fost testate 145 de persoane. Dintre acestea, 46 au fost depistate cu B, cu C ( hepatită, n.r) sau cu o infecție B+ C, mare parte din ei fiind pacienți neasigurați. „ La o primă vedere, cam 70%-80% sunt pacienți neasigurați. Avem în una dintre locații, din 30 de persoane testate, 16 depistate cu B, C sau una dintre ele și cred că acolo este de fapt problema”, spune Marinela Debu.

Marinela Debu a precizat faptul că și rata de succes pentru pacienții care au intrat în programul fără interferon în perioada 1 septembrie 2018- 30 iunie 2019 a scăzut la 96,50% față de 99% în 2018. „Din datele trimise de CNAS am observant că sunt peste 14.000 de pacienți care au beneficiat deja de acest program, dar ce ne-a șocat într-adevăr este că rata de răspuns, desi ne așteptam să meargă și mai mult spre 100%, s-a dus în jos”, informează Președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România.

Unele dintre principalele cauze care a dus la scăderea acestui procent ar putea fi, potrivit aceleiași surse, faptul că unii pacienți „nu înțeleg că trebuie să-și ia toate pastilele, zi de zi”, dar și neprezentarea acestora la efectuarea viremiei de final, care se face la 12 săptămâni. „Eu cred că nu e cost eficient să facem așa ceva și nu este normal pentru oricare pacient. Pacientul nu știe în mod realist dacă a răspuns sau nu la tratament, se trezește peste un sau doi că are o problemă și nu știe de ce o are”, precizează Debu.

Președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România a declarat că cei care primesc tratamentul în mod gratuit trebuie să aprecieze și să meargă să-și repete încărcătura virală la timp, întrucât „sunt atâția pacienți neasigurați care nu au șansa de a beneficia de tratament și și-ar dori tratamentul”.

Ea a concluzionat spunând că toată lumea vrea ca în România lururile să fie ca afară, însă pentru atingerea acestui obiectiv, trebuie să fim ca afară și în ceea ce privește respectarea regulilor. „Avem drepturi, dar avem și obligații”, a conchis Marinela Debu.