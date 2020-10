Asociația Pro Consumatori, alarma cu privire la raspandirea utilizarii maștilor fashion in Romania

Una din cinci măşti folosită de către români pentru protecţia în faţa răspândirii virusului SARS-Cov-2 este mască fashion, avertizează reprezentanţii Asociaţiei Pro Consumatori (APC), confrom Agerpres. În acest context, APC atrage atenţia Ministerului Sănătăţii că în România se vând măşti de protecţie care induc în eroare consumatorii în privinţa protecţiei asigurate de aceste produse împotriva […] The post Asociația Pro Consumatori, alarmă cu privire la răspândirea utilizării măștilor fashion în România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.