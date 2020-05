Asociația Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA) cere incheierea Pactului Național pentru Autostrazi

Numeroase companii cu capital integral românesc au constituti, în premieră națională Asociația Română a Constructorilor de Autostrăzi (ARCA) și propun încheierea Pactului Național pentru Autostrăzi. Asociația a fost creată din dorința de a avea o voce unică și puternică a companiilor autohtone în relația cu autoritățile române, cu forurile europene, cu mediul financiar – bancar […] The post Asociația Română a Constructorilor de Autostrăzi (ARCA) cere încheierea Pactului Național pentru Autostrăzi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.