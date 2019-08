Asociația Victimelor Abuzurilor Direcției Naționale Anti-Corupție : DNA a clasat dosarul in care era cercetat primarul din Baia Mare, Catalin Chereches

Usor, usor, se face dreptate! Dar cine mai poate repara raul facut, imaginea patata? Asociația Victimelor Abuzurilor Direcției Naționale Anti-Corupție din Romania prezinta un alt caz in care a fost implicata o victima a abuzurilor DNA, respectiv primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, al carui dosar a fost clasat de catre procurorii DNA pentru presupuse fapte de coruptie. Potrivit spuselor acestuia, au fost “ sase ani de tortura , hartuire, presiune mediatica, denigrare”, iar sanatatea, securitatea afectiva a familiei, imaginea publica imaculata nu vor mai fi decat simple elemente in eter, acestea nemaiputand fi aduse inapoi. “ Mi-am sustinut nevinovatia, acum o confirma si ei : DNA a inchis dosarul in care sunt cercetat de 6 ani” afirma Catalin Chereches.

AVADNAR militeaza pentru o justitie curata si saluta cele doua decizii ale organelor judecatoresti, menite sa indrepte abuzurile unor procuri DNA insetati de putere si de privarea de libertate a unor exponenti publici. Vom continua sa devoalam cazuri similare din intreaga tara, cu scopul declarat de a marturisi adevarul in fata opinei publice, concentrandu-ne pe sprijinirea emotionala a victimelor si solicitarea administrarii unor pedepse. Va reamintim ca AVADNAR este o entitate civica care reprezinta interesele tuturor victimelor abuzurilor DNA din Romania , indiferent de categoria sociala din care acestea fac parte, aceasta avand o reprezentativitate nationala.