Asociația victimelor din Colectiv denunța vehement justiția romana: 'Multumita justitiei, vom comemora cu Piedone primar. Nu avem vinovatii in puscarie'

Asociatia victimelor incendiului din clubul Colectiv, Colectiv GTG 3010, afirmă că, la 5 ani de la tragedie, autorităţile statului român nu au schimbat nimic şi, mai mult, din cauza tergiversărilor din justiţie, Cristian Popescu Piedone, condamnat la opt ani şi jumătate de închisoare în Dosarul Colectiv, a candidat şi conform datelor provizorii, a şi câştigat Primăria Sectorului 5 al Capitalei, relatează News.ro.

” La 5 ani de la Colectiv, multumită justiţiei, vom comemora cu Piedone primar. Mulţumim statului, politicienilor şi justiţiei”, afirmă repreentanţii asociaţiei într-o postare pe Facebook.

Ei remarcă faptul că joi, 1 octombrie, intrăm în luna care ne va aminti mereu de Colectiv.

„Se fac 5 ani de când într-un club situat în centrul capitalei României a izbucnit un incendiu care a ucis 65 de tineri. 5 ani este un prilej bun de comemorare, dar mai ales este un bun prilej de analiză a acţiunilor instituţiilor statului român. Am vrea să aflăm ce a schimbat statul român în aceşti 5 ani. Am vrea să ştim ce s-a schimbat în autorizarea functionării spaţiilor publice. Am vrea să ştim cum se construieşte acum în România. Am vrea să ştim ce a schimbat IGSU în autorizare şi control, ce paşi a făcut în domeniul prevenţiei. Am vrea să aflăm ce a construit Ministerul Sănătătii? Ar fi trebuit să avem 5 Centre de Mari Arşi. Ce avem după 5 ani? Am vrea să ştim ce s-a schimbat în 5 ani în spitalele morţii noastre. Şi am mai vrea să ştim de ce după 5 ani nu avem vinovaţii în puscărie”, scriu reprezentanţii Colectiv GTG 3010.

Cristian Popescu Piedone, primar al Sectorului 4 când a avut loc tragedia din Clubul Colectiv, a fost condamnat la sfârşitul anului trecut la opt ani şi jumătate de închisoare cu executare în dosarul Colectiv, decizia nefiind definitivă.

În urma scrutinului de duminică, el se profilează câştigător al alegerilor pentru Primăria sectorului 5, conform datelor provizorii centralizate de BEC, însă alegerile sunt puternic contestate de PNL.