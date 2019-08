Asociatia Constanta Altfel“ pune tunurile pe blocul de pe Zorelelor. Recurs la Curtea de Apel pentru anularea PUZ-ului aprobat de Consiliul Local (galerie foto+document)

Italienii de la Best Wood au vândut afacerea lui Caraman de la Tulcea

Asociaţia „Constanţa Altfel“ a declarat recurs în dosarul 5784/118/2018, înregistrat la Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin care solicită anularea actului administrativ HCLM 771/17.12.2008, aprobat de Consiliul Local al municipiului Constanţa.Este vorba despre solicitarea de anulare a unei hotărâri de CLM aprobate în 2008, privind aprobarea PUZ construire imobil 3S+P+11 -12E - locuinţe şi alimentaţie publică, strada Zorelelor nr.2-4, teren în suprafaţă de 1559,80 mp, iniţial proprietate a italienilor de la SC Best Wood Company SRL (vezi secţiunea „Documente”).Astfel, asociaţia cheamă în judecată în acest dosar CLM Constanţa. Într-un alt dosar, 21838/212/2019, înregistrat pe data de 8 august, pe rolul Judecătoriei Constanţa, „Constanţa Altfel“ cheamă la bară societatea Cristian-Impex SRL şi Municipiul Constanţa.În 2017, proiectul a fost preluat de societatea Cristian-Impex SRL, înmatriculată în anul 1994, cu sediul în municipiul Tulcea, asociat unic şi administrator,. Potrivit Registrului Comerţului, societatea are ca obiect de activitate cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. Societatea are sedii secundare în: municipiul Constanţa, clădire cămin Poarta 2; comuna Poarta Albă, strada Coloniilor; municipiul Tulcea, strada Viticulturii; municipiul Tulcea, strada Carpaţi; municipiul Constanţa, bulevardul Mamaia; comuna Cumpăna; satul Petroşani, comuna Deleni; municipiul Tulcea, Piaţa Sf. Gheorghe.Recent, Asociaţia „Constanţa Altfel” a atacat în instanţă şi autorizaţia de construire nr. 723, în vederea modificării proiectului autorizat cu AC nr. 1998 din 25.11.2014 - „Imobil S+P+11-12 etaj tehnic, locuinţe colective“ prin extindere nivele, completare cu subsol 2, recompartimentări interioare şi remodelare volumetrică“. Investitorul, Cristian-Impex SRL, a obţinut autorizaţie pe data de 19 mai 2017, de la Primăria Constanţa. Proiectantul general este societatea Has Proiect SRL, iar constructori - Hidro Construct SRL, Zeca Bau SRL şi Fier Oţel Construct SRL. Potrivit panoului informativ din şantier, lucrările vor fi finalizate până la data de 16.07.2021.Blocul-turn de 12 etaje ridicat în Faleză Nord, pe strada Zorelelor, chiar în buza plajei Reyna, ar putea fi demolat, urmare a dosarelor deschise de Asociaţia „Constanţa Altfel“.

Citeşte şi:

Cu cifră de afaceri zero, o firmă deţinută de trei italieni ridică un bloc-turn de 11 etaje pe malul mării (galerie foto+video)

Asociaţia „Constanţa Altfel“ cere demolarea blocului de 12 etaje ridicat pe strada Zorelelor, chiar în buza plajei Reyna (galerie foto+video)



Bloc-turn de 12 etaje în Faleză Nord. Investitor, o firmă din Tulcea (galerie foto)