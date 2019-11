Asociatia Criticilor Americani de Film va acorda un premiu pentru intreaga cariera actorului Eddie Murphy

Asociaţia Criticilor Americani de Film (Critics Choice Association) va acorda un premiu pentru întreaga carieră actorului Eddie Murphy la gala care va avea loc luni 2 decembrie, relatează online ziarul La Vanguardia, potrivit Agerpres.

Premiul va recompensa traiectoria cinematografică a lui Eddy Murphy din ultimele decenii, mai ales după ce actorul a fost aclamat pentru recentul său rol din filmul "Dolemite is My Name" difuzat de Netflix.

"Interpretările lui Murphy au ajutat la iluminarea unei epoci în care artiştii afro-americani au fost pionieri în noile modalităţi de a sensibiliza publicul de culoare şi de a relata propriile povestiri", notează Critics Choice Association într-un comunicat.

Citește și: PRAF în ochi: MAREA schimbare din ministerul Sănătății înseamnă REDUCEREA numărului de posturi de la 384 la 380

"El a continuat să impresioneze atât criticii cât şi publicul, în timp ce a deschis porţile celor care au venit după el", adaugă comunicatul.

Nu va fi singura recunoaştere adusă carierei unui actor la gala Critics Choice Awards, care îi va aduce un omagiu şi actriţei Nia Long, care va primi un premiu pentru interpretarea rolului lui Eunice Garrett, din filmul "˜The Banker" difuzat de platforma Apple TV.

La rândul său, cineastul Kasi Lemmons va fi recompensat pentru "Harriet", un film biografic despre Harriet Tubman.

La gala din decembrie va fi recompensat şi actorul britanic Chiwetel Ejiofor, care şi-a făcut debutul ca regizor cu filmul "The Boy Who Harnessed the Wind", la care a colaborat de asemenea ca scenarist şi protagonist.