Asociatia Elevilor din Constanta cere autoritatilor asumarea unor masuri concrete menite sa asigure accesul la educatie tuturor elevilor din Romania

“AEC vede aceasta măsura ca pe una benefică, avand in vedere ca accesul la educație nu a fost asigurat pentru toți elevii, astfel încât să ne putem asigura că materia este parcursa și procesul de învățare nu se oprește. Dar ce facem cu elevii care nu au acces în continuare la internet? Materia pentru examenele naționale este mai puțină, dar pe toată perioada suspendării cursurilor legătura între școală și elevi trebuie să existe, pentru ca ritmul de învățare sa nu fie afectat. După o perioada de 2-3 luni în care nu se face mai nimic, va fi dificil pentru elevi să susțină examenele din materia parcursă semestrul trecut. Ministerul trebuie să se asigure că există o recapitulare și ca toți elevii au acces la comunicarea cu cadrele didactice pentru a cere o explicație un plus sau pentru a relua materia. Problema vine când vorbim de restul claselor, care vor fi metodele de recuperare ale materiei dacă școala online nu vine cu titlu de obligativitate către profesori? Nu putem să ignorăm “golurile” din materie pe care le vom avea. Având în vedere că comunicarea a fost una deficitara până acum, ce are de ascuns Ministerul astfel încât să nu includă și reprezentații AEC în discuții, la fel cum a făcut-o până acum?”- Andreea-Sabina Spătariu, președinte AEC