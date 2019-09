Asociatia Elevilor din Constanta, despre eliminarea transportului judetean din sfera serviciilor publice

Imposibilitatea acordării reducerilor pentru transportul județean, conform art. 84, alin. (1) al Legii nr. 1/2011.

Traseele neprofitabile nu vor mai fi operate de transportatori, iar elevii vor fi nevoiți să meargă la școală folosind cursele „la ocazie”

Senatul României a adoptat luni, 23 septembrie a.c. Legea de aprobare a OUG nr. 51/2019, ce are ca obiect eliminarea transportului județean din sfera serviciilor publice și, astfel, desființarea traseelor neprofitabile, permiterea operatorilor de transport să stabilească prețuri în mod discreționar și imposibilitatea acordării reducerilor pentru elevi.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2019 a fost aprobată de Guvern în data de 25 iunie, intrând în vigoare în data de 28 iunie. Aceasta a fost rezultatul presiunilor exercitate atât de operatorii de transport, cât și de unele consilii județene la adresa Guvernului, deoarece nu exista dorința finanțării de la bugetele locale a transportului județean din partea autorităților, iar operatorii nu voiau să le fie impuse obligații de serviciu public.„Obiectul principal al Ordonanței este eliminarea transportului județean din Legea nr. 92/2007 și eliminarea prevederilor ce reglementau transportul județean ca și serviciu public. Un serviciu public are, de regulă, ca și scop, asigurarea unui transport în condiții mai bune în ceea ce privește calitatea, accesibilitatea, siguranța și tratamentul nediscriminatoriu al cetățenilor, realizate prin acordarea de compensații de la bugetele locale pentru operatorii care îndeplinesc anumite condiții numite obligații de serviciu public. ”, a transmis Asociația Elevilor din Constanța într-un comunicat de presă.„Dispariția obligațiilor de serviciu public are mai multe efecte, printre care două care afectează elevii și creează premisele unei creșteri sporite a ratei de abandon școlar:Aceste două probleme au ca și soluție impunerea unor obligații de serviciu public.”, a mai transmis Asociația Elevilor din Constanța.Acestea sunt definite la nivel european ca fiind o „cerință definită sau stabilită de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit”.Dreptul elevilor la tarif redus cu 50%, respectiv gratuitate este consacrat de art. 84, alin. (1) și (2) din Legea educației naționale. Ca și mod de aplicare, operatorul ar trebui să asigure elevului abonamentul deja redus cu 50%, urmând ca el să primească o compensație de serviciu public din partea consiliului județean. Compensațiile nu mai pot fi acordate, deoarece cadrul de reglementare a transportului județean ca și serviciu public a dispărut.Astfel, elevii nu vor putea primi reduceri și vor fi nevoiți să plătească prețurile integrale pentru abonamente, ce pot ajunge și la 400 de lei pentru 50km. Luând acest fapt în considerare și integrându-l în eșecul total al statului românesc de a ajuta elevii aflați în risc de abandon, nu se observă decât nepăsarea incredibilă a decidenților față de elevii ce visează la un viitor.În ceea ce privește traseele neprofitabile, ele reprezintă acele trasee pe care dacă un operator le-ar practica ar ieși în pierdere, costul lui operațional fiind mai mare decât suma încasată din vânzarea biletelor. Prin impunerea unei obligații de serviciu public, operatorilor le poate fi imputată condiția de a practica traseele respective cu regularitate, pe toată durata zilei, în schimbul unei compensații care să acopere pierderile obținute plus un profit rezonabil.Ca urmare, sute de mii de oameni se vor afla în imposibilitatea de a folosi transportul în comun în trafic județean, fiind nevoiți să folosească curse la întâmplare sau să meargă pe jos kilometri întregi până la școală sau serviciu. Se creează, astfel, o izolare a comunităților locale din mediul rural.„La art. IV punctul 4, la art. 8^1, alin. (2), după litera n) se introduce o nouă lit. n^1) cu următorul cuprins:„n^1) corelează programul județean de transport cu orarul de funcționare al unităților de învățământ, iar în situația în care nu se poate realiza aceasta, consiliile județene și consiliile locale sunt obligate să asigure transportul școlar al elevilor prin curse regulate speciale.” ”„Atragem atenția asupra faptului că operatorii de transport au dreptul să aleagă orele la care practică cursele pe trasee. Obligarea lor de a practica la o anumită oră se face sub forma unei obligații de serviciu public. Din acest motiv, nu numai că programul de transport nu poate fi adaptat la orarele de funcționare ale școlilor, fiind și mult prea complex de altfel, dat fiind faptul că există zeci de licee la nivel de județ, unde elevii pot merge dacă obțin media de admitere suficient de mare, dar nici cursele regulate speciale nu pot fi realizate, dat fiind faptul că regularitatea reprezintă o obligație de serviciu public.”, a transmis Asociația Elevilor din Constanța într-un comunicat de presă.Mai mult decât atât, senatorii au eliminat atribuția consiliilor județene de a aproba tarifele la transportul județean prin amendamentul propus de operatorii de transport și MDRAP, motiv pentru care tarifele pot fi stabilite în mod discreționar. Mai mult decât atât, dat fiind faptul că ordonanța prelungește licențele operatorilor până în 2023, aceștia pot crește prețurile în mod abuziv, profitând de poziția dominantă pe care o au, dat fiind faptul că vor fi singuri pe trasee.Asociația Elevilor din Constanța consideră inadmisibil felul în care conducerea țării, atât Guvernul, cât și senatorii, iau măsuri din ce în ce mai eronate, cu efecte grave asupra dezvoltării zonelor rurale, asupra învățământului, dar și în ceea ce privește susținerea categoriilor protejate și asigurarea de condiții de viață calitative pentru cetățeni și solicităm oprirea de urgență a atentatului crud asupra viitorului elevilor.„Solicităm, în același timp, deputaților din Parlamentul României, să dea dovadă de empatie față de zecile de mii de elevi ce vor fi afectați de efectele acestei ordonanțe, dar și față de cetățenii României care au dreptul la servicii publice de calitate, și să respingă legea de aprobare a OUG nr. 51/2019. ”, a transmis Asociația Elevilor din Constanța într-un comunicat de presă.Asociația Elevilor din Constanța (AEC) este singura organizație de reprezentare a elevilor din județul Constanța, fiind prima asociație reprezentativă independentă a elevilor, cu personalitate juridică, apărută în România, fiind înființată în anul 2013 din nevoia de a exista o organizație independentă, condusă de elevi, care să reprezinte drepturile și interesele elevilor. De-a lungul timpului, AEC s-a remarcat ca un actor implicat în sistemul educațional, la nivel local și național, aducând plus valoare prin rezultatele obținute pentru elevii din județul Constanța și din România. Printre victoriile pe care AEC le-a repurtat amintim reacodarea dreptului de vot în Consiliul de administrație pentru reprezentantul elevilor la nivel liceal (2015), obținerea respectării legii în privința acordării reducerii la transportul local în comun și a burselor școlare pentru elevii din municipiul Constanța (2015) și obținerea acordării de manuale școlare gratuite pentru toți elevii din clasele a XI-a și a XII-a din România, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel Constanța (2016).