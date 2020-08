Asociatia Elevilor din Constanta nu este de acord cu aprobarea proiectului "bani pentru uniforma fiecarui elev"

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) nu este de acord cu aprobarea de către Senat a proiectului de lege care alocă 350 de lei pentru uniforma fiecărui elev

(AEC) nu este de acord cu aprobarea de către Senat a proiectului de lege care alocă 350 de lei pentru uniforma fiecărui elev.Asociaţia fac un apel către deputaţi să voteze împotriva acestei propuneri legislative, deoarece această măsură este una ineficientă şi nu are un impact real pentru a soluţiona problema siguranţei elevilor.„Tragem un semnal de alarmă cu privire la ineficienţa măsurii, aceasta neavând un impact real în soluţionarea problemei siguranţei elevilor, menţionată în expunerea de motive. Introducerea uniformelor şcolare nu va compensa lipsa agenţilor de pază în unităţile de învăţământ, adevărata problemă fiind neasigurarea de fonduri pentru pază prin finanţarea complementară de către Consiliile Locale, paza umană ajungând să fie de multe ori asigurată de către asociaţiile de părinţi, prin colectarea fondului şcolii”, arată comunicatul de presă.Elevii mai spun că introducerea uniformei şcolare nu combate direct situaţiile de agresiune între elevii, ci doar înlătură unul dintre pretextele în care acest fenomen are loc, măsura neavând efecte clare pe termen lung.Preşedinte Asociaţiei Elevilor din Constanţa,, a afirmat că priorităţile senatorilor sunt atât de depărtate de nevoile reale ale elevilor.„Considerăm îngrijorător faptul că priorităţile senatorilor sunt atât de depărtate de nevoile reale ale elevilor. Achiziţionarea de uniforme nu este o măsură necesară, iar fondurile alocate pentru uniforme ar putea fi folosite în achiziţionarea de dispozitive conectate la internet. Ne arătăm profund dezamăgiţi de această măsură şi considerăm că nu rezolvă problemele, autorităţile trebuind să se asigure de promovarea incluziunii şi de respectarea legii privind siguranţa elevilor”, a declarat Sabina Spătariu.Senatul a adoptat marţi, în calitate de prim for sesizat, un proiect de lege aflat în procedură de urgenţă prin care fiecare elev ar putea beneficia de 350 de lei din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru achiziţionarea de uniforme şcolare, modelul urmând a fi stabilit de consiliul profesoral al fiecărei unităţi de învăţământ.Camera Deputaţilor este for decizional pe iniţiativa legislativă.