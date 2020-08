Asociatia militarilor veterani AMVVD Constanta: O mana de ajutor intinsa familiei cu patru copiii din Cobadin, careia i-a luat foc casa (galerie foto)

Vă cerem ajutorul pentru familia cu patru copii, din Cobadin, căreia i-a luat foc casa!



Suntem alături de cei care au nevoie de noi! Reprezentanții AMVVD, președintele sucursalei Constanța, Cristi Crăciun și consilierul Gabriel Enache, s-au deplasat în Comuna Cobadin, la familia Botea căreia i-a ars casa.



Nimic nu este mai dureros, decât să îți vezi agoniseala mistuită în câteva minute. De la jucăriile copiilor, la acoperișul casei, tot a ars! Singura bucurie este că nici un membru al familiei nu are probleme de sănătate cauzate de incendiu. Ionuț, mezinul familiei care are șapte ani, ne spune că ,,a rămas fara telefon, tabletă și televizorul său la care vedea desene animate și cel mai tragic pentru el a fost că porcușorii săi de Guineea nu au putut fi salvați de flăcările ucigașe! Bucuria lui Ionuț este că frații sai sunt bine și că a salvat cusca cu cei doi papagali, de care are grijă, acum."



Și frații mai mari au rămas făra cărți, caiete și tableta pe care o foloseau, cu rândul, în timpul orelor on-line .



Ceilalți membri ai familiei sunt: Andrei fiul cel mare are 16 ani, Elena Alexandra are 14 ani, Sorin are 10 ani , Ionut 7 ani, tatăl George Botea, subofițer încadrat la Brigada de Jandarmi Mobilă " Tomis" Constanța și mama Florina Botea cadru medical la Spitalul Județean Constanța.



Tatăl, George Botea, în ziua incendiului, se deplasa de la locul de muncă către casă. Acesta își îndeplinește atribuțiile specifice jandarmeriei, ținând piept infractionalitatii din toate misiunile ,dar din nefericire, nu a putut să-și salveze propria casă.



Mama copiilor, Florina Botea cadru medical la Spitalul Județean Constanța, cea care este în linia întâi în lupta cu pandemia zilelor noastre și care este tot în slujba comunității, că și soțul ei, nu a putut face nimic pentru a salva, măcar câteva bunuri aflate în apropierea casei.



Dupa incendiu, familia Botea a primit un adăpost temporar, în casa unor prieteni plecați în străinătate. Sunt doar două camere, pe care oricum nu poate să le folosească și la iarnă.



Comunitatea locala a sprijinit, până acum, familia cu: obținerea documentație pentru reconstrucția casei arse, săparea fundației și înlocuirea branșamentului de curent. Mai este nevoie de: beton (ciment, pietriș, nisip), piatră pentru fundație, fier beton, material pentru zidarie( bca sau cărămidă), mortar pentru zidarie, cabluri electrice și grinzi de lemn pentru acoperiș, scandura, și învelitoare.



Mulțumim SC. Blavit Distribuție prin dl. Laurențiu Onică, pentru donația alimentelor către familie.Și-au arătat disponibilitatea mai multe companii și organizații pentru a sprijinii acest proiect.Ne bucurăm și de binecuvântarea și sprijinul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care va organiza și dumnealui o colectă.



Se pot primi donații în contul: RO87 RNCB 0120 0317 9977 0001 deschis pe numele Botea George.



Pentru bunuri și materiale poate fi contactat și președintele Sucursalei Constanța a AMVVD, Cristi Crăciun, la numarul de telefon 0730048099.



Dacă parintii, George și Florina, în calitatea lor de oameni aflați în slujba comunității salvează vieți, noi îi putem salva pe ei?? Putem să facem un adăpost pentru acești copiii??



Haideți să încercăm!, a transmis Asociaţia militarilor veterani AMVVD Constanţa.