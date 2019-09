Asociatia pentru Promovarea Eficientei Energetice in Cladiri: 'Guvernul sa-si asume un program destinat reabilitarii energetice a caselor'

Sectorul rezidenţial are cea mai mare pondere a clădirilor care necesită renovare aprofundată, fiind responsabil de circa 81% din consumul de energie. Casele unifamiliale reprezintă 65% dintre aceste clădiri, așa că un program de sprijin pentru renovări este cât se poate de necesar, conform ROENEF, potrivit Mediafax.

Asociaţia pentru Promovarea Eficienţei Energetice în Clădiri (ROENEF) a solicitat Guvernului să creeze un program funcţional pentru a sprijini cu fonduri nerambursabile renovarea caselor unifamiliale, aşa cum există pentru renovarea blocurilor, arată un comunicat al asociației.

“Casele unifamiliale reprezintă 98% din fondul rezidenţial de clădiri însă alocarea de fonduri pentru a reduce consumul lor de energie este zero, spre deosebire de blocuri, către care merg sume importante. Considerăm că este momentul ca Guvernul să-şi asume crearea unui program destinat reabilitării energetice a caselor. O altă opţiune ar fi activarea programului Casa Verde Plus, care a fost creat în acest scop însă nu a devenit realitate până acum. Programul de finanţare pentru case unifamiliale al Administraţiei Fondului pentru Mediu ar trebui să aibă două componente, cel puţin egale ca importanţă: creşterea performanţei energetice prin eliminarea pierderilor de energie în clădiri şi abia apoi introducerea surselor regenerabile de energie. Efectele finanţării doar pentru sursele de energie regenerabilă nu conduc la scăderea consumului şi nu rezolvă problema degradării clădirilor, datorată izolării necorespunzătoare a acestora. Am avut discuţii bune în această direcţie cu reprezentanţii Executivului, sperăm că ele vor fi transpuse în fapte”, a declarat Mihai Moia, Directorul Executiv al ROENEF, citat în comunicat.

Citește și: Scenariu cutremurător! ‘Pentru asta a fost executat politic Dragnea’/’Un act de trădare națională a președintelui și premierului’

Clădirile constituie un element esențial al politicii Uniunii Europene privind eficiența energetică, deoarece ele reprezintă aproximativ 40% din consumul final de energie la nivelul UE (în România peste 50%) şi 36% din emisiile de gaze cu efect de seră (în România peste 40%). România trebuie să transpună Directiva revizuită privind Performanța Energetică a Clădirilor, ceea ce înseamnă că trebuie să crească substanţial rata de renovare a clădirilor.

Eficienţa energetică a clădirilor înseamnă, pe lângă reducerea consumului de energie şi a emisiilor de CO2, îmbunătăţirea confortului, sănătăţii şi a productivităţii ocupanţilor clădirilor. Astfel, viziunea în ceea ce priveşte fondul de clădiri trebuie să pună accent în primul rând pe reducerea consumului de energie prin eliminarea pierderilor de energie (renovarea clădirilor) precum şi pe îmbunătăţirea calităţii vieţii şi scoaterea din sărăcie energetică a unui segment cât mai mare din populaţie, relatează sursa citată.

Citește și: Adrian Năstase îl dă de gol pe Klaus Iohannis: ‘A sprijinit, cu parlamentarul său, proiectele legislative ale PSD’

Asociaţia ROENEF a solicitat Ministerului Mediului revizuirea priorităţilor de finanţare în cadrul politicii naţionale de protecţie a mediului şi a schimbărilor climatice, precum şi lansarea unui program de finanţare pentru renovarea aprofundată a caselor unifamiliale prin utilizarea unor soluții tehnice extinse și moderne care conduc la creșterea performanței energetice a clădirilor.

Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri ROENEF este o asociaţie neguvernamentală ce reuneşte mai multe companii multinaţionale din România, având ca obiectiv promovarea și susținerea unui cadru legislativ favorabil creșterii eficienței energetice în clădiri în vederea atingerii obiectivelor de securitate energetică, competitivitate și dezvoltare durabilă.