Asociatia Producatorilor si Importatorilor anunta scaderea cu peste 34% a pietei auto, in primele sapte luni. Cate autovehicule au fost inmatriculate

Piata auto a scazut cu peste 34% in primele sapte luni in Romania, la 61.796 autovehicule inmatriculate, fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), potrivit carora doar in luna iulie s-au inregistrat 14.687 de autovehicule, cu 42% mai putine fata de iulie 2019.