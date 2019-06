Asociatia Verde Urban: In mai multe zone din Constanta s-a construit haotic si cu nerespectarea planurilor de urbanism (galerie foto)

„Probabil că mulți dintre noi ne dorim să trăim într-un oraș frumos. Noțiunea de frumos, însă, diferă de la om la om iar realitatea ultimilor ani ne-a adus cu picioarele pe pământ, așa încât am ajuns să ne dorim să trăim măcar într-un oraș decent. Greu de obținut și acest deziderat.



Un exemplu de realitate crudă îl constituie situația noilor cartiere în care se construiește în pur stil românesc, adică haotic și cu nerespectarea planurilor de urbanism: cartierul Veterani, zona Primo, Tomis Plus și zona Campus.



Despre Tomis Plus nu o să vorbim, întrucât nu mai are rost, fiind un cartier eșuat din punct de vedere al esteticii urbane și nu numai. Ușor, ușor cartierul Veterani îi calcă pe urme deși are în spate un mega-PUZ care pare a fi fost pierdut pe drum.



În fine, subiectul postării este zona Campus, o posibilă mină de aur pentru investitorii locali, având în vedere amplasarea în apropierea stațiunii Mamaia. Deși PUZ-ul zonei a fost actualizat pentru a nu se mai construi fără noimă, putem observa, la fel ca în cazul celorlalte cartiere menționate, un haos urbanistic total: imobil lângă imobil, bloc lângă casă, străzi înguste, diversitate de stiluri, lipsă totală de locuri de parcare ori de spații verzi...Principiul este ”cât mai multe apartamente de vândut pe cât mai mulți bani”.



Într-una din pozele de mai jos se pot observa nu mai puțin de 4 blocuri înghesuite într-un perimetru îngust, având o distanță de maxim 2 metri între ele, fără o minimă retragere față de strada preconizată conform PUZ-ului aprobat, iar în fața lor o casă. Și la fel este toată zona, dacă veți avea vreodata timp și chef să o vizitați.



Din nefericire, acest haos estetic al urbanismului în orașul nostru va fi greu de remediat în viitorul apropiat. Perioada de comunism s-a caracterizat prin extinderea cartierelor cenusii (care, totuși, au asigurat un anumit confort locuitorilor), însă perioada post revoluție a reușit să pună capac prin adoptarea kitsch-ului la scară națională.



Pe scurt, precum în multe alte domenii, ”pe hârtie este mumă și în teren ciuma”” - se arată într-un mesaj transmis de Asociația Verde Urban pe Facebook.