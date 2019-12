Asociatii ale revolutionarilor si fostilor detinuti politici, Memorialul Sighet si CNSAS, decorate de presedintele Iohannis

Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România, Asociaţia "21 decembrie 1989", Asociaţia "Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989 Timişoara", Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet şi Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) au fost decorate, sâmbătă, de către preşedintele Klaus Iohannis, într-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni. "Ziua de astăzi nu este una ca oricare alta. În urmă cu 30 de ani, valul revoluţionar, pornit de la Timişoara, descătuşa la Bucureşti strigătul de libertate al românilor, înăbuşit vreme de 45 de ani. Răspunsul la întrebarea de ce ne-am întâlnit noi, aici, la Palatul Cotroceni, tocmai în această zi a amintirii şi a speranţei, rezidă deopotrivă în semnificaţiile zilei şi în eforturile depuse de fiecare dintre dumneavoastră de a nu uita. Căci uitarea nu face casă bună cu speranţa. A ne aminti este astăzi e sinonim cu viaţa fiecăruia dintre noi şi cu sănătatea societăţii noastre. O naţiune nu poate avea viitor fără a-şi respecta, înainte de toate, trecutul. (...) Prin decorarea dumneavoastră, onorez astăzi, de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România, în numele statului român, şansa unei societăţi care nu îşi uită eroii şi nu îşi abandonează idealurile.", a spus şeful statului, la ceremonia de decorare a celor cinci instituţii şi asociaţii cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler. Iohannis a arătat că a ales să-şi înceapă mandatul cu această acţiune publică pentru a transmite mesajul clar că va continua să militeze pentru prezervarea memoriei naţionale, să onoreze memoria victimelor totalitarismelor, sacrificiul eroilor români, să apere valorile democratice şi ale statului de drept. "Viitorul democratic al României nu poate fi construit în absenţa unei asumări corecte a trecutului, care presupune, în primul rând, recunoaşterea şi condamnarea fermă a atacurilor sistematice din timpul regimului comunist la adresa democraţiei, a demnităţii umane, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Totodată, asumarea corectă a trecutului presupune şi înfăptuirea dreptăţii şi redarea adevărului românilor", a afirmat preşedintele. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Şeful statului a afirmat că instituţiile şi asociaţiile decorate au reuşit, prin activitatea lor remarcabilă, să evite "minimalizarea sacrificiului acelor oameni care, de pe poziţii democratice, s-au opus, cu toată forţa, unui regim criminal" şi să oprească "perpetuarea, după 1989, a uitării, banalizării sau trivializării sacrificiului lor incomensurabil". "Aţi fost nu doar stavilă în calea uitării acestui capitol dureros din istoria naţională, ci şi contribuitori la procesul de consolidare democratică a României, iar faptul că activitatea dumneavoastră este recunoscută la nivel naţional şi internaţional dovedeşte că aţi reuşit", le-a spus Iohannis reprezentanţilor acestor organisme. El a apreciat implicarea instituţiilor şi asociaţiilor respective în educarea tinerei generaţii. "Vă îndemn să contribuiţi, la fel ca şi până acum, la transformarea României într-un stat puternic şi prosper. Cu alte cuvinte, vă chem să fiţi alături de mine în această revoluţie paşnică a speranţei, care, sunt pe deplin încrezător, va reprezenta fundamentul României normale", a declarat Klaus Iohannis. Decoraţiile au fost primite de Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, Doru Mărieş, preşedintele Asociaţiei "21 decembrie 1989", Traian Orban, preşedintele Asociaţiei "Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989 Timişoara", Ana Blandiana, preşedintele fondator al Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet şi Constantin Buchet, preşedintele Colegiului CNSAS. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Ana Blandiana i-a mulţumit şefului statului pentru decoraţiile primite. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO "Cea mai mare realizare a comunismului a fost distrugerea memoriei, crearea omului fără memorie, a omului nou, a omului cu creierul spălat, care nu îşi mai aducea aminte nici ce a fost, nici ce a avut, nici ce a făcut, în felul acesta, distrugându-se memoria. Libertatea este dreptul de a nu minţi, spunea Albert Camus, şi, în pofida faptului că astăzi se împlinesc 30 de ani de când am căpătat libertatea, prin această definiţie, ultimii noştri 30 de ani, post-comunism, nu au fost nişte ani liberi, pentru că au avut prioritate minciunile, nu adevărurile istoriei noastre. Sunt mândră ca primim, astăzi, această decoraţie. Aş vrea să menţionez că nu sunt mândră doar pentru Memorialul Sighet, ci mai ales că, prin dumneavoastră, statul român a ajuns, în sfârşit, să înţeleagă că trebuie să fie mândru că în România a fost creat primul Memorial al victimelor comunismului. (...) Vă propun să considerăm acest moment ca un început al întoarcerii din infern, un început care are legătură cu ultimele alegeri, cu faptul că nu numai dumneavoastră aţi trecut public un examen, ci şi poporul la fel", a spus ea. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Alexandru Cojocaru)