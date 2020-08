Asociatii de elevi din Constanta si Bucuresti-Ilfov anunta ca au depus plangere impotriva lui Orban, Turcan si Anisie

Reprezentanţii unor asociaţii ale elevilor din Bucureşti-Ilfov şi Constanţa anunţă că au depus, vineri, o plângere penală pentru abuz în serviciu pe numele prim-ministrului Ludovic Orban, vicepremierului Raluca Turcan şi ministrului Educaţiei, Monica Anisie, sub acuzaţia de îngrădire a dreptului la educaţie, se arată într-un comunicat de presă transmis de Asociaţia Elevilor Constanţa (AEC). Potrivit sursei citate, Asociaţia Elevilor Constanţa (AEC), Asociaţia Elevilor Bucureşti şi Ilfov (AEBI), îi face responsabili de îngrădirea dreptului la educaţie pe Orban, Turcan şi Anisie, acuzându-i de luarea unor decizii ce-i obligă pe elevi şi profesori să-şi procure singuri măştile de protecţie facială pe care le vor folosi în şcoală, dar şi pentru întârzierea achiziţiei echipamentelor IT necesare învăţământului la distanţă, abia din semestrul al doilea. ''Sintagma 'România Educată' este doar o metaforă în ceea ce priveşte învăţământul românesc, iar autorităţile ne demonstrează acest lucru în fiecare zi. În contextul epidemiologic actual guvernul îşi propune să lase responsabilitatea pe umerii părinţilor prin decizia alarmantă de a pune achiziţionarea măştilor în spatele fiecărui elev, iar în data de 27 august a fost anunţat faptul că dispozitivele conectat la internet nu vor fi gata pentru începerea anului şcolar'', precizează AEC. În finalul comunicatului de presă, protestatarii subliniază că autorităţile statului au obligaţia constituţională să asigure accesul liber la educaţie, în mod nediscrimatoriu. ''Dreptul la educaţie şi sănătate nu se negociază, autorităţile fiind principalii responsabili atunci când vine vorba de asigurarea acestora pentru fiecare elev din România. Facem din nou apel la legalitate şi cerem achiziţionarea de materiale igienico-sanitare precum şi cea de echipamente IT conectate la internet, pentru a asigura digitalizarea echitabilă a învăţământului şi integritatea fizică a copiilor'', se arată în finalul comunicatului de presă. AGERPRES / (AS - autor: Dan Mihăescu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat)