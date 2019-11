Aspecte importante de care trebuie sa tina cont cei care fac cumparaturi online

Tot mai mulți dintre dumneavoastră optați pentru cumpărăturile online. Este mai comod, oferta mult mai diversificată, dar toate aceste facilități vin cu unele riscuri pe care, cu o serie de recomandări bune, le puteți evita. Poliția Română, prin Direcția de Investigații Criminale, investighează cazurile de fraude pe internet, pentru siguranța în mediul online.Aveți dreptul să primiți, din partea unui comerciant, informații esențiale, clare, corecte și ușor de înțeles despre un bun sau un serviciu, despre precum caracteristicile produsului, prețul, cu toate taxele incluse, costurile de livrare și existenta unui drept de returnare sau de anulare, înainte de a efectua o achiziție online.Perioada următoare aduce, odată cu apropierea zilei de BLACK FRIDAY și a reducerilor,și febra cumpărăturilor. De asemenea, creşterea numărului de utilizatori de telefoane inteligente sau tablete din ultimii ani a condus în mod inevitabil la captarea atenţiei şi prezentarea unui interes sporit sectorului de dispozitive mobile din partea infractorilor din mediul cibernetic.În ceea ce privește fraudele online, printre cele mai întâlnite situaţii, se află vânzările fictive, adică postarea de anunțuri de vânzare online, iar, ulterior, după convingerea cumpărătorilor să transfere sumele de bani solicitate, bunurile nu mai sunt livrate.De asemenea, cumpărătorii pot primi pe email, mesaje care care par a fi trimise de firme sau persoane de încredere, însă adresele de email ale expeditorilor sunt modificate, astfel încât să pară că sunt legitime. Se mai folosesc adrese foarte similare, de pildă cu o literă în plus sau minus sau cu cifra 0 în locul literei O. În conţinutul mesajului poate fi introdus un link care te conduce către o pagină falsă, iar în momentul în care se introduc date precum username și parolă, acestea pot fi furate ori se poate instala malware (una dintre cele mai întâlnite ameninţări în mediul cibernetic).1. CONEXIUNEA LA INTERNETAtunci când navigaţi pe web de pe dispozitivul dumneavoastră, asiguraţi-vă că această conexiune este securizată prin HTTPS, unde pictograma unui lacăt îți spune că pagina accesată este securizată.Puteţi verifica întotdeauna acest lucru la începutul adresei URL. Exemplu: https://www.politiaromana.ro/Aveți încredere doar în magazinele oficiale de aplicații pentru mobil! Nu faceţi niciodată clic pe un link/o anexă dintr-un e-mail sau SMS nesolicitat. Verificați adresa de pe care v-a fost transmis mesajul. De multe ori aceasta provine de la un domeniu care nu are legătură cu acea companie.Evitaţi operatorii economici care nu afişează date de contact complete (adresă, telefon, cod unic de identificare fiscală etc.) şi care se rezumă la o simplă adresă de e-mail. Este preferabil să cumpăraţi de la companii cunoscute sau cu care aţi mai avut anterior contacte comerciale şi despre care nu există comentarii negative ale altor clienţi pe forumuri ori pe site-urile de evaluare a serviciilor.Aveţi grijă dacă accesaţi o pagină web care conţine greşeli gramaticale, greşeli de ortografie sau cu rezoluţie mică.Dacă se cumpără bunuri de la persoane fizice, trebuie cerute documentele de provenienţă a bunului respectiv (factura sau bonul fiscal cu care a fost cumpărat iniţial produsul de la magazin) şi certificatul de garanţie emis de producător.Nu plătiţi în avans bunurile comandate prin internet de la persoane necunoscute. Folosiţi un serviciu de curierat cu plata ramburs ce permite deschiderea coletului la primire. Plătiţi pentru marfă după ce v-aţi asigurat că aţi primit ce aţi comandat. În cazul în care efectuaţi totuşi plata online pentru diferite produse, fiţi atenţi când oferiţi detaliile cardului de credit sau debit pe internet. Refuzaţi tranzacţia dacă vi se cere codul PIN. Este normal să vi se ceară codul CVV (format din 3 sau 4 cifre, inscripţionat pe card). Este mai sigur să folosiţi un card de debit dedicat tranzacţiilor on-line pe care să îl încărcaţi numai cu suma necesară achiziţiei.Foarte important este să cunoașteți situația financiară de pe card, atât înainte de a efectua o tranzacție, dar și după. Este posibil ca uneori să vă fie încasată mai mult decât suma de pe factura, fără a va da seama de acest lucru.Atunci când vreți să cumpărați un produs, informați-vă înainte! (chiar cu câteva luni înainte), despre preţul în magazin al acelui produs, dar şi în mediul online, al mai multor comercianţi (de regulă, aici nu ar trebui să fie adaosuri comerciale la fel ca în magazin).O practică înşelătoare folosită de comercianți, poate fi mărirea prețului la un produs, înainte de perioada reducerilor, iar la final, clienții, deși cumpără la promoție, plătesc un preț mai mare decât cel inițial.Pe internet există mai multe comparatoare de prețuri cu ajutorul cărora puteți vedea dacă alți comercianți au prețuri mai mici la același produs sau categorie de produse.Verificați cu mare atenție prețul unui produs pe mai multe magazine sau chiar căutați istoricul de preț al acestuia!Pot exista abateri de informare privind caracteristicile produsului, dar şi cu privire la momentul încheierii contractelor.Fiți la curent cu specificațiile unui produs! Citiți şi review-urile!În campaniile din mediul online pot să fie promovate produsele greu vandabile în magazine (fie din cauza calităţii materialelor din care acestea sunt confecţionate, fie a specificaţiilor tehnice foarte slabe), aspecte care nu pot fi verificate prin percepţia simţurilor proprii, cumpărătorul aflându-se doar „sub protecţia unui ecran al unui dispozitiv informatic” pe care îl accesează.Daca bunurile sunt expediate din străinătate, fiţi atenţi la taxele poştale şi la alte costuri pe care comerciantul nu le afişează/calculează, cum ar fi taxe vamale sau TVA.Verificaţi politica respectivei companii de returnare a bunurilor care nu vă plac sau asupra cărora v-aţi răzgândit. Dacă vin din străinătate, s-ar putea ca taxa de returnare prin poştă să fie destul de mare.Tipăriţi la imprimantă comanda dumneavoastră, precum şi clauzele şi condiţiile ce apar pe site la momentul cumpărării, pentru situaţia în care ar exista vreo problemă mai târziu.Sursă foto: Poliția Română