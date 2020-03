Asta e BOMBA: Apple recunoaște ca și-a incetinit modelele mai vechi pentru a crește vanzarea noilor telefoane

Apple va plăti până la 500 de milioane de dolari pentru soluționarea procesului iPhone-urilor lente, din Statele Unite, compania fiind acuzată că a încetinit în mod voit unele modele te telefoane, pentru a determina proprietarii să cumperre noi telefoane sau baterii, relatează Reuters.

Un acord preliminar de soluționare necesită aprobarea unui judecător districtual din San Jose, California.

În baza acordului Apple va plăti consumatorilor 25 de dolari pentru un iPhone, suma totală putând varia în funcție de numărul telefoanelor eligibile, minimul total de plată fiind 310 milioane de dolari.

Acordul privește proprietarii americani de iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus sau SE care au rulat sistemul de operare iOS 10.2.1 sau o versiune ulterioară. De asemenea, este vorba și de proprietarii americani ai iPhone 7 și 7 Plus care au rulat iOS 11.2 înainte de 21 decembrie 2017.

Consumatorii s-au plâns că performanțele telefoanelor lor au avut de suferit după ce au instalat actualizări software. Ei au spus că acest lucru i-a indus în eroare, crezând că telefoanele se apropie de sfârșitul ciclului lor de viață, necesitând înlocuire sau baterii noi.

Apple a atribuit problemele schimbărilor de temperatură, utilizării intense și altor probleme și a spus că inginerii săi au lucrat rapid pentru a le rezolva.

Avocații consumatorilor au descris soluționarea drept „corectă, rezonabilă și adecvată”.