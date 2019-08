Asta schimba tot! Fiica lui Gheorghe Dinca: "Cand eram copil, tata..."

Fiica lui Gheorghe Dinca solicita – intr-un interviu – ca inainte de a fi lansate acuzatii sa fie facute verificari amanuntite. Daniela Dinca s-a referit si la faptul ca tatal sau, ”Monstrul din Caracal” are un nou avocat din oficiu. Este vorba despre Cristina Firica, chiar nora… celui despre care se spune ca a fost partenerul lui Dinca intr-o retea de prostitutie, Gigel Firica.

Interviul cu Daniela Dinca a fost difuzat in emisiunea ”Sinteza Zilei” de la Antena 3, iar fata criminalului din Caracal l-a prezentat pe tatal sau ca fiind un barbat care nu s-a manifestat violent atunci cand ea era copil.

”Tatal meu, cat am fost eu copil, nu a fost niciodata violent, sa ne bata, sa-i rupa mamei mele o mana sau sa-i innegreasca un ochi”, a declarat Daniela Dinca la Antena 3.

”Nu cred ca e implicat in vreun trafic”

Mai mult, Daniela Dinca nu crede ca tatal sau a putut fi implicat in activitati ilegale – alaturi de Gigel Firica – in acea perioada.

”Nu cred ca e implicat in vreun trafic. Eu stiu ca tata lucra intr-un service, mai mult de ora 10.00-11.00 nu stiu sa fi fost plecat. Dar se vor face verificari, pentru ca nici eu… Daca ati vorbit cu autoritatile, pentru ca mie nu mi s-a comunicat asta. Noi familia am fost foarte socati sa aflam aceasta fapta. Se pare ca pana in momentul de fata sunt indicii ca ar fi facut. Hai sa aflam adevarul ca niciunul nu s-a ascuns si nu cred ca am disparut undeva”, a mai declarat Daniela Dinca.

