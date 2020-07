Astarastoae: 'Sunt declarati decedati din cauza COVID-19 cei cu simptome, dar cu teste negative'. Profesorul este siderat de noua lege a carantinei

Fostul preşedinte al Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae, a spus, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, că nu se știe exact câte persoane au murit din cauza noului coronavirus, pentru că „sunt declaraţi decedaţi din cauza COVID-19 cei cu simptome, dar cu teste negative”.

În discuţia cu Marius Tucă, prof. dr. Vasile Astărăstoae s-a arătat siderat de noua Lege a carantinei şi izolării, spunând că este împotriva românilor şi lasă loc abuzurilor.



Referitor la pronosticul unor aşa-zişi specialişti, cum că la 1 septembrie vom ajunge la 1.000.000 de cazuri, medicul Astărăstoae susţine că acest lucru e imposibil, pentru că ar trebui făcute 200.000 de testări pe zi în următoarea lună şi o săptămână.



Legat de numărul celor decedaţi, în toată lumea, din cauza acestui virus, medicul V. Astărăstoae precizează că, în acest moment, nu ştim exact care este mortalitatea cauzată de SARS-COV-2, pentru că toţi cei care au fost testaţi pozitiv au fost înregistraţi ca fiind morţi de COVID-19. De asemenea, medicul a precizat că trebuie să se analizeze şi contraindicaţii şi efecte adverse la tratamentul anti-COVID-19, ca să nu mai moară oameni din cauza reacţiilor adverse la acest tratament.

„Am trecut prin atatea pandemii şi am citit foarte multă istorie a medicinii. Cunoscând ce s-a întâmplat în alte pandemii, eu am vrut să transmit un mesaj optimist. Lumea mă identifica cu conspirationistii. Eu am vrut s atransmit un mesaj realist si optimist. Viata continua, trebuie sa luam masuri, dar nu exagerate, si sa ne bucuram de viata. Am incercat sa transmit un mesaj pentru ratiune. De dincolo toate mesajele au fost de a infricosa lumea. Frica scade inclusiv raspunsul imunitar al organismului. Lasă frica să treacă prin tine – ăsta a fost mesajul meu. Nu am inteles de ce sunt atacat ca fiind conspirationist”, a spus sursa citată, la Marius Tucă Show.



Fostul președinte al Colegiului Medicilor a afirmat că, pentru a obliga pe cineva să ia tratement, e nevoie de o hotărâre judecătorească.



„Sunt anumite probleme care nu pot fi explicate stiintific. Sa internezi o persoana ca sa o testezi daca e pozitivă sau negativa. O persoana testata negativ poate sa ia virusul din spital si sa il duca acasa. Ce tratament trebuie sa ia asimptomaticii? Asimptomaticul este un purtător sănătos. La streptococ ii dai penicilina. La un virus fara tratament etiologic, doar simptomatic, la care toate antiviralele s-au dovedit fără efect, de ce sa ii dai tratament, doar ca să-l sperii? Legat de tratamentul obligatoriu, cand obligi pe cineva la tratament trebuie sa ai o hotarare judecatoreasca. Poti sa il izolezi, dar mai departe persoana hotaraste daca vrea sa ia acel tratament sau nu, dupa ce i se mentioneaza efectele favorabile si cele nefavorabile. Eu mi-am inceput activitatea ca medic la genetica medicala. Am fost in laboratorul unei doctorite exceptionale. De acolo stiu ceva genetica. PCR este o tehnica de genetica moleculara. Nu o poate face oricine, nu poate face orice laborator. DIn 130 de laboratoare care făceau PCR, câte au fost acreditate şi câte din persoanele3 respective au atestat de laborator genetică moleculară? Erori pot aparea de la recoletare, de la prelucraare, de la interpretarea rezultatelor”, a explicat Astărăstoae.