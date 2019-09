Astazi a fost inregistrat cel mai puternic cutremur din 2019. Iata ce trebuie sa stii pentru a fi in siguranta

Cutremur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur puternic a avut loc in Romania astazi, la ora 14.52, in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau. Magnitudinea acestui cutremur a fost de 4,5 grade pe scara Richter, la adancimea de 169.46 km. PREVENIRE: Identificati mobilierul si obiectele grele care atarna peste mese, paturi, locuri circulante, etc si asigurati-le, astfel incat sa nu va puna viata in pericol in caz de oscilatii sau cadere. Asigurati piesele de mobilier grele, inalte, de un perete sau grinda solida. Amplasati toate aparatele grele pe rotile astfel incat sa nu fie in vecinatatea iesirilor din incaperi sau coridoare, spre a nu le bloca prin deplasari, la seisme. Verificati periodic tavanele, podu ...