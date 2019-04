Astazi are loc ceremonia de decorare a Spitalului Judetean Constanta. Unde si cand. Ce ordin a primit si cu ce prilej

Astăzi la Palatul Cotroceni, va avea loc, începând cu ora 15.00, cremonia de decorare a Spitalului Judeţean Constanţa, cu Ordinul Meritul Sanitar în Grad de Cavaler.



Decorarea spitalului se va face de către preşedintele Klaus Iohannis, în prezenţa unor oficialităţi naţionale şi judeţene.



Reamintim că în Monitorul Oficial Partea I numărul 264 de ieri, 5 aprilie 2019, a fost publicat Decretul 205 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar.



Potrivit actului normativ la care facem referire, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, în semn de apreciere pentru importanta activitate de asistenţă medicală, precum şi rezultatele obţinute în perfecţionarea actului medical", preşedintele României a decretat:



- Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiţer Institutului Oncologic Prof. Dr Ion Chiricuţă Cluj-Napoca;



- Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, Bacău;



- Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în Grad de Cavaler:



Institutului de Urgenţă Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu-Mureş;

Institutului Clinic Fundeni Bucureşti;

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava;

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Apostol Andrei Constanţa;

Spitalului Municipal Orşova.



Decretul de decorare este semnat de preşedintele Klaus Iohannis României, şi contrasemnat de primul ministru Vasilica-Viorica Dăncilă.



Despre Ziua Mondială a Sănătăţii



Anual, Ziua Mondiale a Sănătăţii, este marcată la 7 aprilie, data fiind iniţiată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în 1948, şi devenind efectivă în calendarul manifestărilor dedicate sănătăţii în 1950.

Celebrarea în fiecare an a acestei zile are ca scop general conştientizarea tuturor oamenilor şi popoarelor în ansamblu, precum şi a factorilor decizionali guvernamentali, a corpurilor profesionale din domeniul sănătăţii şi a societăţii civile asupra importanţei pe care sănătatea o are pentru viaţa fiecărui individ şi pentru societate.