Astazi, de la ora 17, la Vivo: Traditionala manifestare Noaptea cercetatorilor - o generoasa initiativa europeana

După cum ne informează prof., inspector școlar pentru fizică, astăzi, începând cu ora 17, la Vivo Constanța (Intrarea 3) are loc o nouă ediție a tradiționalei manifestări „Noaptea cercetătorilor”.Sunt așteptați toți copiii (de la preșcolar la pensionari!) să admire, să întrebe, să combată, să interacționeze...Lumea științelor experimentale vă oferă șansa de a asista la amuzamente chimice și a observa dansul lacustru neobosit al celebrilor Daphnia și Cyclops!Puteți observa corpuri care plutesc în aer fără sisteme de propulsie, unele foarte colorate și făcute din apă, dar și cum se poate umple o doză de suc cu... vid!Fenomenele magnetice continuă să uimească: levitația, plastilina care ”mănâncă” magneți, interacțiunea apei cu magneții, curenți turbionari, trenulețul fără roți...Detectorul de emoții, generatorul de plasmă, apa electrizată, „caracatița” aeriană – toate sunt aplicații interesante ale fenomenelor electrice.Secrete ale interacțiunii luminii cu ochiul pot fi înțelese prin anaglife realizate cu participanții sau prin evidențierea birefringenței, a polarizării luminii.Pentru cei mai realiști visători se oferă o foarte recentă soluție: proiectul unei așezări umane pe satelitul Pământului! Ce poate fi mai captivant decât să faci o excursie pe Lună, să pictezi cu ață tablouri uimitoare și să visezi la viitorul omenirii, prezentat la Noaptea Cercetătorilor sub forma atractivă a comunității roboților: mașinării care se orientează singure prin teren, Poseidon – robotul pompier, lego-roboți, ozoboții – bucuria micilor programatori, programarea în mediul Arduino până la comunicarea IT a elevilor cu Stația Spațială Internațională!Intrarea este liberă!