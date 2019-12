Astazi: Eclipsa inelara de Soare. Un fenomen astronomic rar

A treia şi ultima Eclipsă de Soare a anului 2019 are loc pe 26 decembrie şi este singura eclipsă inelară din acest an, numită adesea şi eclipsa „inelului de foc”.

Eclipsa are loc în momentul de Luna Noua în Capricorn când Soarele şi Luna ocupă acelaşi grad 4:07 Capricorn în apropierea Nodului Sud lunar pe gradul 8:23 Capricorn, scrie astrocafe.ro.



O eclipsă de Soare (sau mai precis o ocultație solară) se produce atunci când Luna trece între Pământ și Soare prin fața Soarelui, potrivit Wikipedia.



Văzut de pe Pământ, discul Lunii e de obicei mai mare decât cel al Soarelui și, dacă se interpune între privitor și Soare, îi „blochează” lumina, aruncând o umbră corespunzătoare pe Pământ.



Când discul Lunii acoperă în întregime pe cel al Soarelui imaginea luminoasă obișnuită a Soarelui este blocată complet și, pentru o anumită zonă de observație și o anumită durată de ordinul câtorva minute, eclipsa de Soare este totală.



Eclipsele totale de Soare permit executarea unor studii astronomice speciale, dar au loc mult mai rar decât cele parțiale.

Fiecare eclipsă de Soare are propria sa poziție și se poate vedea doar dintr-o zonă anume de pe glob.



Pentru a observa cu ochiul liber o eclipsă de Soare, de orice tip ar fi ea, este nevoie de un filtru solar special.



Fără acest filtru observarea eclipsei duce la accidente grave ale ochiului, care pot ajunge până la orbire.



Filtrul cel mai accesibil este filtrul de sudură mai dens, însă, din cauza grosimii sticlei, pot apărea imagini duble.



Filtrul ideal, numit filtru Mylar, este o peliculă aluminizată care oprește radiațiile periculoase, mai scrie Wikipedia.