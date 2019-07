ASTAZI este momentul decisiv la PSD: Se alege candidatul la prezidentiale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conducerea PSD se reuneste astazi, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august. Astfel, Biroul Permanent al PSD se va intruni incepand cu ora 11,00, iar de la ora 12,00 este programata reuniunea Comitetului Executiv National al partidului. In 11 iulie, presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, mentionand atunci ca optiunea sa este de a merge "in spatele altui candidat". Mai multi lideri ai PSD si-au anuntat intentia de a candida la prezidentiale: secretarul general al partidului Mihai Fifor, presedintele executiv Eugen Teodo ...