ASTAZI este programat mega-spectacolul in aer liber: "Magia serii in sunet si lumina", care va deschide stagiunea 2019-2020 a Operei Nationale Romane Iasi - FOTO

Dupa vacanta de vara, publicul iesean este invitat la o reintalnire cu artistii pe care-i indrageste. Revederea va avea loc astazi, 21 septembrie 2019, cand este programata a IX-a editie a grandiosului eveniment "Magia serii in sunet si lumina", spectacol care va deschide stagiunea 2019-2020 a Operei Nationale Romane Iasi (ONRI). Vezi si: Imagini superbe! Seara in care Iasul a fost cuprins de magie! Mii de oameni la spectacolul oferit de Opera Iasi - FOTO/VIDEO Acesta va demara de la ora 21:00. La fel ca in anii trecuti, reprezentatia, oferita gratuit comunitatii iesene, se va derula pe Esplanada Teatrului si va cuprinde momente deosebite de opera, opereta si balet, precum s ...