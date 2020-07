Astazi este ziua de naștere a Gabrielei Firea! Mesajul primit de la Florentin Pandele: 'La multi ani, sotia mea Gabriela - Albinuta!'

Astăzi este ziua de naștere a primarului Capitalei Gabriela Firea, care împlinește vârsta de 48 de ani. Florentin Pandele, soțul ei, a ținut să-i transmită un mesaj pe Facebook.

„La multi ani, sotia mea Gabriela - Albinuta! Iti doresc sa ai sanatate de fier, putere de munca de granit, inima de aur si suflet de clestar! Esti cea mai curajoasa persoana pe care o cunosc, atat in fata bolii grave pe care ai avut-o, cat si a nedreptatilor de multe feluri carora le faci fata cu demnitate si optimism. Sa nu uiti ca noi te asteptam seara cu multa iubire acasa. Si ca nimic pe lume nu merita sacrificiile pe care le faci tu. Te sacrifici pe tine, in primul rand. De cate ori iti spun ca ar trebui sa ai mai multa grija de tine, sa te odihnesti, sa mananci, sa te menajezi, imi spui ca nu ai timp. Trebuie sa-ti faci timp si pentru tine, si pentru noi. Ai intrat cu atata entuziasm si buna-credinta intr-o lume atat de dura si potrivnica. Tu imi spui ca fiecarui om i se da crucea pe care poate sa o duca. Pot sa pun ramasag ca tu duci in spate o cruce mai mare decat a multora dintre semeni. Oare este corect? Ma intreb pana unde poate merge sacrificiul tau? Ce pot sa-ti garantez si azi, la ceas aniversar, este ca te voi astepta mereu sa te intorci acasa, din toate bataliile de peste zi, si sa-ti garantez dragostea mea vesnica, neconditionata si din zi in zi mai mare. Sa fii mereu oaza noastra de pace si binecuvantare, mama cea mai dulce, sotia cea mai grijulie, prietenul bun de pus pe rana, iubita fara de care aerul nu poate fi respirat. Te iubesc pana la sfarsit! Tu nu uiti pe nimeni! Dar nu te uita nici pe tine! Maica Domnului sa te aiba in paza sfanta mereu!”, scrie Pandele pe Facebook.