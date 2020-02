Astazi, Intampinarea Domnului sau Ziua Lumanarilor

În cea de-a doua zi a celei de-a doua luni din an are loc un eveniment important pentru întreaga creștinătate. Acum este marcat simbolic momentul închinării Pruncului Sfânt în fața Lui Dumnezeu. Sărbătoarea mai este cunoscută și sub numele de Aducerea la Templu a Pruncului Iisus sau ca Ziua Lumânărilor, în special în ţările vestice, […]