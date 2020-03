Astazi s-au implinit 65 de ani de la primul meci jucat in Divizia A de o formatie constanteana de fotbal

A fost golul de 0-1, am deschis scorul. Am marcat în minutul 15, cu un şut plasat de la 14 metri, la colţ. Peste zece minute, Sever a înscris şi el, un gol valabil în opinia mea, dar arbitrul l-a anulat. S-a speriat că am putea s-o batem pe Dinamo, a precizat Gogu Cojocaru.