Astazi, sarbatoare mare! Acoperamantul Maicii Domnului, ocrotitoarea tuturor credincioșilor

Acoperamantul Maicii Domnului este o sarbatoare importantă praznuita pe 1 octombrie. Este o zi in care se face pomenire de o minune petrecuta in biserica Maicii Domnului din Vlaherne (Constantinopol), in timpul imparatului Leon Inteleptul (886-911). Potrivit crestinortodox.ro, într-o noapte, pe cand doxologia se incheia la Vlaherne, Sfantul Andrei a vazut-o pe Maica Domnului rugandu-se […]