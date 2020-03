Astazi sarbatorim Ora Pamantului. Intre ce ore este stabilit a fi marcata

Ora Pământului ("Earth Hour"), marcată în acest an la 28 martie în intervalul orar 20.30-21.30 este cea mai mare manifestare voluntară de mediu din istoria omenirii.



Mişcarea "Earth Hour" a fost iniţiată de "World Wide Fund for Nature" (WWF) ("Fondul mondial pentru natură"), care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste o sută de ţări. Înfiinţată în 1961, misiunea WWF, la nivel global, este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii să trăiască în armonie cu natura.



În acest an, într-un context excepţional, în care ţări din întreaga lume se confruntă cu cea mai gravă criză de sănătate publică ce decurge din izbucnirea pandemiei de COVID-19 (coronavirus), echipa de organizare globală, WWF, a evenimentului recomandă tuturor persoanelor să participe digital la marcarea Orei Pământului.





De-a lungul timpului, la nivel mondial, organizatorii au marcat acest eveniment prin stingerea luminilor pentru o oră în construcţii emblematice: cele mai înalte turnuri gemene, Petronas Twin Towers, din Kuala Lumpur (Malayezia); Sfinx şi Marile Piramide ale lui Giza (Egipt); cel mai înalt turn din lume (829 metri, 200 de etaje) construit în Dubai, Burj Khalifa; la Moscova, clădirile din jurul Pieţei Roşii, Muzeul Istoriei, magazinul GUM, catedrala Vasili Blajenîi şi o parte din incinta Kremlinului; la Paris, Turnul Eiffel, Primăria, Catedrala Notre-Dame, Arcul de Triumf şi Piaţa Concordiei; la Lisabona, Turnul Belem şi Mănăstirea Jeronimos; la Londra, Palatul Westminster, Palatul Buckingham, Turnul Londrei; Fântâna din Geneva, catedralele din Lausanne şi Fribourg, castelul din Chillon etc.