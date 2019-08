Astea 6-s norocoase: Ce numere au ieșit la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Joi, 15 august 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 august 2019, Loteria Romana a acordat 22.145 de castiguri, in valoare totala de 1.778.924,83 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,26 milioane lei (peste 690.000 euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report de aproximativ 187.000 lei (aproximativ 40.000 euro). La Noroc este un report cumulat in valoare de peste 2,83 milioane lei (aproximativ 600.000 euro).

JOKER: 3/30, 38, 40, 32, 27

NOROC PLUS: 8 2 2 3 6 7

LOTO 5/40: 25, 3, 33, 11, 21, 4

SUPER NOROC: 1 8 5 3 2 1

NOROC: 0 7 8 4 4 1 4

LOTO 6/49: 6, 7, 9, 37, 30, 31

CARAVANA LOTO 6/49

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 14 milioane lei (peste 2,95 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 18.000 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 786.000 lei (peste 166.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 28.500 lei.

Incepand de astazi, traditionala CARAVANA LOTO 6/49 isi reia calatoria prin tara, pentru a premia jucatori de Loto 6/49 si Noroc. Astfel, in perioada 12 august – 1 septembrie, fiecare jucator care va fi surprins de echipa Caravanei Loto 6/49 cu un bilet jucat si validat pentru urmatoarea tragere Loto 6/49 si urmatoarea tragere Noroc va primi, pe loc, un premiu in valoare de 200 de lei.

Pentru Caravana LOTO 6/49, Loteria Romana pune la bataie 150 de premii, in valoare totala de 30.000 de lei.

