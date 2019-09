Astrocafe.ro: Dupa 4 luni de retrogradare, Saturn revine in mers direct, in Capricorn

In fiecare an, cele aproximativ 4 luni de retrogradare a lui Saturn sunt precum un curs intensiv, uneori perceput precum o perioada de invatare pentru un examen restant. Si, chiar de iesim cam sifonati din aceste perioade de retrogradare, ele sunt absolut necesare pentru evolutie, dar mai ales pentru si mai multa constienta si intelepciune, maturitate si responsabilitate.Asadar, dupa 4 luni de travaliu al constiintei, dupa ce Saturn retrograd in Capricorn ne-a aratat cu fermitate care sunt limitele sanatoase din viata noastra, ce e nevoie sa respectam cu sfintenie, la ce e nevoie sa renuntam, care sunt reperele morale in cariera noastra, eventual ne-a constientizat si cu privire la prioritatile reale si locul nostru in lume, acum ne putem considera absolventi ai acestei etape si putem sa ne ocupam de ascensiunea si evolutia matura in viata noastra, pe palierul indicat de harta fiecaruia.