Astrocafe.ro: Horoscop pentru luni, 09 septembrie 2019

Foarte active sunt astazi relatiile sozio-profesionale. Sunt posibile altercații, de aceea fii prudent si pregateste-te serios pentru dialogurile sau ședințele programate. Mentalul tau este vulnerabil. Pe de alta parte, ți se pot oferi sarcini de lucru noi, care implica multa munca. Colaboratorii au pretentii mari atat in ceea ce priveste pozitia lor in cadrul activitatilor desfasurate impreuna, cat si in privinta platii aferente.Inceputul saptamanii iti aduce vesti legate de strainatate, fie prin dialoguri cu cineva aflat departe de tara, fie te gandesti sa te ocupi de aranjamentele unei calatorii. Interesant este ca in urma evenimentelor de astazi sau a informatiilor obtinute iti vei schimba putin din filozofia de viata sau din modul de abordare a relatiilor cu alte popoare. Dupa-amiaza, rezerva-ti momente pentru vizitarea unei expoziții de artă sau delectează-te într-o librarie.Debutul saptamanii iti aduce in atentie capitolul financiar, in special banii si bunurile pe care le detii sau administrezi in comun cu altii. Verifica situatia platilor ce privesc taxele, impozitele sau daca este cazul, a creditelor bancare. Totodata sunt momente favorabile pentru a stabili relatii importante cu institutiile financiare si pentru planuri de investitii pe termen lung. Pe de alta, parte ar trebui să ții cont de părerile și sfaturile partenerului de viata.In relatiile parteneriale se intrezaresc rasturnari de situatie si mult subiectivism. Pe de o parte, colaboratorii din domeniul profesional incep sa aiba alte pretentii vizavi de desfasurarea activitatilor comune si vizavi de plata obtinuta in urma acestora. Pe de alta parte, partenerul de viata iti face reprosuri ca esti prea implicat in treburile de la serviciu si mai putin in treburile casei. Cu putin efort si bunavointa vei reusi sa impaci pe toata lumea.Esti foarte prins de treburile de la serviciu, dar si de cele de rutină necesare îngrijirii casei. Dozează-ți elanul si eforturile pentru ca sanatatea este vulnerabila. De evitat, pe cat posibil, consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. Sunt momente pasagere, pe care le poti depasi usor daca esti mai atent cu propria-ti persoana. Pe de alta parte, astrele te ajuta astazi sa te debarasezi de fricile ascunse si obiceiurile care îți dăunează.Revin în atenția ta relatiile sentimentale si capitolul amoros. Ti-ai dori mai mult antren si voie buna, insa parca o barieră nevazuta pare de netrecut. Relaxeaza-te si orienteaza-ti eforturile catre activitatile care simti ca iti fac placere si iti aduc succes. Pe undeva esti indemnat din astral să renunti la tiparele rigide legate de iubire si implicatiile ei. Daruieste neconditionat afectiune si ganduri bune celorlalti si vei observa ca imediat totul ți se va răsplăti înzecit.Zi favorabila rezolvarii chestiunilor domestice și dialogului cu membrii familiei. Verifica periodic condițiile locative din casă, deoarece se pot produce avarii. Temperează-ți reactiile si redu viteza de actiune, pentru ca ceilalti nu pot tine pasul cu tine. Este vremea planurilor casnice pe termen lung. Asadar, gandeste-te la o locuinta noua, la achizitionarea unui teren sau altor bunuri patrimoniale care sa iti fie de folos multi ani de acum incolo.Intalnirile si dialogurile cu prietenii apropiati sau cu o ruda iti vor furniza informatii folositoare. Este vorba despre teme pe care tu le intuiai de mult, insa acum iti vor veni confirmari din surse diferite. Un alt îndemn important al zilei este legat de îmbunătățirea cunoștintelor tale socio-profesionale, fie ca ar fi bine sa citesti ultimele noutati ale domeniului în care lucrezi, fie ca apar oportunitati de a face cursuri de specialitate.Se contureaza informatii noi legate de veniturile tale de la serviciu. La prima vedere te-ai putea alarma usor, insa la a doua privire constati ca este o furtuna intr-un pahar cu apa. Planifica-ti din timp cheltuielile, achitarea datoriilor si chiar investiile intr-o afacere sau colaborare cu altii. Asculta-ti mai mult vocea interioara si urmeaza indemnurile acesteia. Nivelul energiei vitale fluctueaza mult, de aceea dozeaza-ti eforturile.Se contureaza preocupari legate fie de o calatorie in strainatate, fie de abordarea unor studii pe termen lung. Esti foarte emotiv si risti sa te alarmezi degeaba. Este adevarat ca vezi lucrurile in profunzime, insa ai rabdare ca acestea sa isi urmeze cursul lor firesc. Bine ar fi sa iti rasfeti trupul si sufletul cu un tratament cosmetic, cu o sedinta de masaj sau cu cateva ore de relaxare la o piscina. In a doua parte a zilei, o discutie cu un prieten bun te ajuta sa te mai eliberezi de stresul cotidian.Ziua este favorabila momentelor de singurate si ingrijirii trupului si sufletului tau. Energia vitala este la cote joase, de aceea fii prudent si dozeaza-ti eforturile. Discutiile tainice cu un prieten sau cu o persoana care te protejeaza in domeniul socio-profesional in care activezi iti sunt de mare folos, chiar daca pe moment te pot alarma. Bine este sa fii la curent cu tot ce se petrece in preajma ta, pentru ca sa poti lua deciziile corecte.Discutiile cu prietenii si protectorii sunt dinamice si pline de neprevazut. Temele principale disputate sunt legate de bani, bunuri avute in comun sau de afaceri. Se pare ca ceilalti au cheltuit mai multi bani decat era necesar sau au deteriorat bunurile comune. Ar fi bine să-ți revizuiesti atitudinea fata de prieteni si așa-zișii protectori si sa renunti la cei care iti pun bete in roate. Deocamdata relatiile de prietenie sunt deficitare.