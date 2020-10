Astrocafe.ro: Horoscop pentru saptamana 05 - 11 octombrie 2020

Berbec

Berbecii incep saptamana cu gandul la bani, fac calcule, cauta si gasesc solutii bune in aceasta privinta. Muncesc mult Berbecii in aceasta saptamana, dar cu folos.Miercuri si joi, sa fie adaptabili si creativi, pentru ca unele situatii in materie de finante se pot schimba brusc, iar informatii noi care ies la suprafata pot schimba cursul unor investitii sau planuri financiare, insa se pot redresa. Tot in aceste zile, sa fie precauti cu privire la informatiile pe care le primesc sau la promisiunile care li se fac, nu toate sunt reale sau benefice pentru ei.Spre finalul saptamanii, atentia se indreapta spre casa si familie, e bine sa fie mai rezervati, atenti la nevoile celor din jur, pregatiti sa sprijine pe cei care au nevoie.Saptamana incepe cu Luna in semnul lor natal, iar la mijlocul saptamanii se formeaza un aspect provocator intre Mercur (Scorpion) si Uranus (Taur), asadar e o saptamana importanta pentru Tauri. Au de luat decizii, de cantarit niste parteneriate si relatii. Tind sa fie radicali si sa abordeze toate situatiile in mod exacerbat, emotional, sau par sa fie prea concentrati pe propriile interese si pe ceea ce pot castiga/pierde.Discutiile despre bani, negocierile, demersurile de a vinde sau cumpara, sunt la loc de cinste, mai ales marti si miercuri. Sunt convingatori, reusesc sa faca slalom printre obstacole si sa fie flexibili, totusi sa fie atenti ca le pot scapa detalii importante din vedere sau se pot lasa prea usor fermecati de unele persoane.In a doua parte a saptamanii, intalnirile cu oameni in prezenta carora se simt confortabil, sunt de bun augur. Sa caute sa faca doar ceea ce le aduce pace si incredere.Gemenii pornesc mai greu motoarele in aceasta saptamana, mai ales daca au avut un weekend plin. Au dispozitii schimbatoare, sunt destul de capriciosi si au nevoie de liniste si discretie.Marti si miercuri, Luna se va afla in Gemeni, asa ca sunt zile bune pentru a se remonta si a crea, pentru a fi atenti la ceea ce-si doresc si a obtine acele lucruri. Sa fie atenti insa la calitatea informatiilor pe care le transmit, mai ales in mediul profesional si, de asemenea, cum interpreteaza vestile care ajung la ei. E posibil ca nu tot ceea ce se vehiculeaza sa fie real, asa ca o doza de rezerva nu strica.In a doua parte a saptamanii, e rost de cheltuieli si investitii pentru casa, familie, confort si siguranta.Racii ar fi bine sa se foloseasca de relatii, cunostinte si de farmecul pe care acum il au in comunicare. Abilitatile de negociere se pot dezvolta si pot fi folosite in toate demersurile lor, atat profesionale cat si personale. Saptamana aceasta scoate in evidenta lucruri care nu le-au fost la indemana sau pe care nu le-au vazut pana acum, apropo de relatii. Suprizele se tin lant mai ales miercuri si joi, cand si deciziile vor fi la fel de surprinzatoare si destul de radicale.Totusi, unele situatii care par la inceput nefavorabile, se pot intoarce in beneficiul Racilor. Exista sanse sa primeasca vesti bune si sa fie luati in calcul in discutii despre proiecte mari.