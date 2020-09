Astrocafe.ro: Horoscop pentru saptamana 07 - 13 septembrie 2020

La inceputul saptamanii te preocupa siguranta materiala si vestea buna este ca poti avea success in demersuri legate de micsorarea unor pierderi, recupererarea unei sume de bani sau cresterea veniturilor prin revizuirea strategiei profesionale.Este o saptamana insa in care te vei confrunta destul de mult cu trecutul, care revine pe tapet in diverse forme. Reapar oameni din trecut sau idei vechi sau se reiau discutii si teme care se cer a fi incheiate, rezolvate, clarificate. E rost de solutii bune si incheieri de etape, eventual in domeniul carierei.Tensiunile parteneriale se pot adanci, dar exista sanse de comunicare constructiva, daca esti dispus si deschis sa primesti si punctul de vedere al celuilalt. Optimismul si farmecul personal iti sunt la indemana intreaga saptamana, asa ca nimic nu ti se pare un capat de tara.Ai suficiente parghii la indemana, pentru a solutiona o problema juridica, a pune pe picioare un proiect sau a-ti consolida o relatie. In primul rand, miza este siguranta, stabilitatea si confortul tau. In aceasta saptamana te poti gandi care este cea mai potrivita formula in care sa asezi viata ta, pentru a iesi dintr-o paradigma veche aducatoare de suferinta si greutate. O etapa se incheie, inclusiv la nivel de convingeri si viziune de viata. Fii pregatit sa renunti la ceva sau la cineva.Comunicarea in zona muncii se imbunatateste, gasesti cai mai potrivite de a te face inteles, esti dispus sa negociezi mai diplomatic pozitia ta si sa pui in discutie termenii unor colaborari cu scopul ca toata lumea sa fie castigata. Cei care vor sa-si gaseasca un loc de munca, pot initia acum demersuri si discutii in acest sens.In aceasta saptamana, resusesti sa abordezi lucrurile cu mai multa seninatate si parca si ideile iti vin altfel, si inspiratia… astfel ca din nou ai entuziasm, chef de socializat si de descoperit oameni si locuri si posibilitati noi. Deplasarile scurte, intalnirile, conversatiile si orice demers intelectual sunt de bun augur.Anturajul se revizuieste, prietenii se triaza, devii mai atent la intentiile reale ale unor oameni de care te-ai inconjurat. Pe de alta parte, pot sa reapara cunostinte sau situatii vechi care nu au fost rezolvate corespunzator. Oricum, e important sa fii vigilent si sa actionezi dupa cum simti ca e potrivit pentru tine, evitand conflictele si cautand sa comunici clar, ferm si coerent.