Astrocafe.ro: Horoscop pentru saptamana 12 - 18 octombrie 2020

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioara

Balanta

Scorpion

Pentru tine, saptamana aduce oportunitati profesionale si financiare, asa ca fii pe faza si deschide-te sa le primesti si sa le valorifici. Poti primi in sfarsit unda verde in privinta unui proiect sau poti corecta cu succes anumite erori care s-au strecurat in trecut, asta si cu ajutorul echipei cu care lucrezi si cu care acum relatiile devin din ce in ce mai armonioase.Provocarea saptamanii vizeaza relatia de cuplu si asocierile, mai ales in cursul zilelor de joi si vineri, cand climatul astral tensionat te determina sa iei niste hotarari si faci niste schimbari pentru a putea merge mai departe. Bazeaza-te pe intuitia ta, dar si pe revelatiile din aceasta saptamana, pentru a face alegerile potrivite.In prima parte a saptamanii, te poti ocupa cu succes, atat de confortul personal – poti imbunatati atmosfera in camin – cat si de armonizarea relatiei cu copiii sau cu persoana iubita. Poti sa ai mai multa claritate cu privire la viitorul unei relatii sau al unui proiect creativ. Apropo de creativitate, concetreaza-te pe ceea ce-ti place sa faci si pune-ti energia in a da nastere unor idei si proiecte artistice sau de alta natura. Hobby-urile pot fi de mare inspiratie acum, daca alegi sa le dedici timp.A doua jumatate a saptamanii se caracterizeaza printr-un climat incordat in ce priveste relatiile lucrative, dar si in ce priveste starea fizica. Unele relatii se reconfigureaza, poti chiar sa renunti la colaborarea cu un angajat.E esential sa te ocupi de propria sanatate sis a aplici orice remedii te ajuta sa diminuezi stresul cu care te confrunti.Din 14 octombrie, Mercur isi incepe miscarea aparent retrograda, iar efectele se vor simti in zona muncii si a sanatatii. Probabil ca vei incepe sa vezi niste aspecte ale activitatii tale care nu mai sunt functionale sau vei descoperi detalii si informatii pe care nu le-ai accesat pana acum. E posibil sa afli si niste adevaruri despre oameni cu care lucrezi.In ce priveste sanatatea, daca te bate gandul sa reiei anumite protocoale sau terapii, ori sa renunti la un viciu sau la un obicei nesanatos, acum e momentul.In alta ordine de idei, e momentul sa faci o schimbare, sa te pregatesti de o noua etapa in ce priveste viata romantica si relatia cu copiii. E necesara o schimbare de abordare si de comportament.In prima jumatate a saptamanii, poti sa te folosesti de abilitatile in comunicare, de intuitia ta si de spiritul de observatie, pentru a convinge si a obtine ce ai nevoie in urma conversatiilor, intalnirilor si negocierilor la care participi. Unii nativi se pot bucura de beneficii financiare suplimentare, altii se straduiesc sa micsoreze niste pierderi.Foarte puternic activata, mai ales in a doua parte a saptamanii, este zona familiei, casei si relatiei cu trecutul. E momentul sa te desprinzi de o veche etapa, poate de o casa, de un loc sau de niste (re)sentimente care te-au blocat pana acum.Unii Raci au noroc prin relatii, li se deschide un orizont nou, li se implineste un vis sau primesc inspiratie si capata incredere, in urma unor vesti, in ce priveste viitorul care se arata senin.Reusesti sa extragi beneficii din actiunile si alegerile pe care le faci in aceasta saptamana. Atat financiar, cat si pe alte paliere, te descurci foarte bine, atat sa descalcesti situatii incurcate, cat si sa iti iei un avans considerabil.Se mentin aspectele tensionate pe zona comunicarii si a demersurilor juridice sau care tin de studii, acte, evolutie in general. In jurul zilei de 16 octombrie, se deschide un nou capitol in ce priveste aceste zone de viata. E momentul sa te repozitionezi fata de anumiti oameni sis a-ti regandesti sistemul de valori si filozofia de viata.Leii au noroc in jurul zilei de 12 octombrie, atat in ce priveste starea fizica si emotionala care cunoaste un salt, cat si in ce priveste activitatea profesionala. Se pot bucura de o implinire, au satisfactii sau pur si simplu se elibereaza de o povara si un stres.Desi saptamana se caracterizeaza printr-un climat astral tensionat, reusesti sa te strecori printre toate obstacolele, daca te folosesti de versatilitatea ta si de farmecul incontestabil din aceasta perioada. Atentie la finante, aici nu e momentul pentru asumarea unor riscuri mari, ci e mai degraba un moment de regandire, reorganizare si schimbare a prioritatilor.Mercur retrogradeaza din 14 octombrie, asa ca slabeste capacitatea de concentrare si exista riscul unor erori, neintelegeri, interpretari gresite ale mesajelor. Dar, e si un avantaj, mai ales pentru aceia care cauta raspunsuri privind in profunzime si sunt gata sa primeasca revelatii si inspiratie.In jurul zilei de 12 octombrie se pot bucura de un vis implinit in plan afectiv sau in privinta unui proiect creativ.In aceasta saptamana se va forma aspectul de Luna noua in semnul tau, intr-un context destul de tulbure din punct de vedere astrologic, dar totusi generator de determinare si schimbari benefice. E momentul sa schimbi atitudinea si comportamentul in cadrul unor relatii de familie sau chiar in relatia de cuplu, mai ales daca ai experimentat blocaje in acest sens in ultima vreme. Oricum, e nevoie de un nou tu si de o noua etapa.Din punct de vedere financiar, urmeaza o perioada de intarzieri si amanari. Mercur retrograd va activa zona banilor in horoscopul tau si te invita sa fii mai prudent si mai concentrat pe conservarea resurselor.Unele Balante au noroc in chestiuni legate de casa si familie, dar si in ce priveste sanatatea.Mercur, planeta comunicarii si a intelectului, va intra in miscare aparent retrograda in semnul Scorpionului, din 14 octombrie, indicand ca e momentul sa-ti reevaluezi atitudinea, comportamentul si anumite gesturi facute fata de ceilalti. De asemenea, poti incepe sa te preocupi de aspectul fizic si de infatisare, poate sa faci niste schimbari si imbunatatiri.In jurul zilei de 16 octombrie, se creeaza un context energetic potrivit pentru introspectie, retragere din lume, meditatie si contemplare. Unii Scorpioni pot realiza acum ca nu se mai potrivesc cu climatul profesional actual, cu ceea ce fac sau cu atmosfera de la serviciu. Asa ca, urmeaza sa schimbe ceva in privinta asta.