Astrocafe.ro: Horoscop pentru saptamana 14 - 20 septembrie 2020

Incepi saptamana cu optimism si incredere, chiar daca sunt posibile surprize care te scot din ritm si te obliga sa te adaptezi din mers. De exemplu, din punct de vedere financiar pot sa apara cheltuieli neprevazute sau, daca te avanti in speculatii financiare sau cheltuieli extravagante, e posibil sa ajungi la limita cu resursele sau sa treci printr-un moment de instabilitate, nesiguranta si teama. Asadar, protejeaza-ti finantele.In plan profesional, inca e nevoie sa depui mult efort pentru ceea ce ti-ai propus sa realizezi sau ai senzatia ca totul se deruleaza foarte lent si ca esti nevoit sa astepti mai mult decat ai estimat, anumite rezolvari, progrese, rezultate. Totusi, mici semne ca lucrurile se indreapta in directia buna poti vedea in aceasta saptamana. Pastreaza-ti increderea!In jurul zilei de 17 septembrie, e potrivit sa incepi un proiect sau sa schimbi ceva legat de alimentatie si stil de viata, sa incepi un program de imbunatatire a sanatatii.Aceasta saptamana poate sa-ti aduca schimbari neasteptate sau un comportament capricios si instabil in ce priveste mediul familial. Toleranta iti este scazuta, tocmai de aceea exista riscul unor schimbari bruste de dispozitie si chiar manifestari complet lipsite de tact si diplomatie in relatiile cu cei din jur. Pentru unii Tauri, exista chiar premizele unor schimbari neasteptate a locuintei sau a unor conditii de locuit.La locul de munca sunt in continuare discutii, intrevederi, negocieri, unele cu legea in mana sau cu contractul de munca pe masa. Ai nevoie de multa rabdare si atentie la detalii, mai ales daca esti pe punctul de a-ti negocia pozitia si rolul la locul de munca sau vrei sa obtii un proiect.Luna noua in Fecioara, din 17 septembrie, creeaza un context benefic pentru intentii noi in ce priveste o relatie amoroasa sau relatia cu copiii. De asemenea, acum e momentul sa renunti la niste obiceiuri nesanatoase in aceste aspecte ale vietii si sa privesti cu mai mult simt practic si luciditate spre viitor, corectand ceea ce nu mai functioneaza in relatia ta.