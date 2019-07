Astrocafe.ro: La ce foloseste confuzia

De multe ori ne impiedicam in propria minte, cand ne aflam in fata unei alegeri. Confuzia se naste deseori din cauza unor minciuni pe care ni le spunem si in spatele carora sta pitit adevarul, in sufletul nostru. Cream confuzia (acel “nu stiu ce sa fac”), carevasazica, pentru a ne proteja de o alegere pe care nu vrem sa o facem. E ca o unealta, o solutie, cand nu avem suficient curaj sa etalam adevarul nostru, sa-l aratam, sa ne fie vazut. Cand ne temem sa fim vazuti cu adevarul nostru cu tot. Cand respingem, infricosati sau rusinati, ipoteza pe care adevarul ne-o arata. Cand consideram ca e gresit ce vrem si ca, daca am si recunoaste, asta ar insemna ca noi, cu totul, suntem gresiti.Confuzia e uneori o scuza buna sa nu alegem. Sau un ragaz pe care ni-l oferim. Sau protectie, in momentele in care ceea ce vrem (si nu spunem) este sa nu facem nicio alegere. Confuzia e convenabila. Si ar fi o optiune, daca nu ne-ar lipsi atat de mult de putere.Ni s-a spus mereu cum ar trebui sa gandim, cum ar trebui sa alegem si ce ar trebui sa fim, astfel ca nu suntem siguri ca avem dreptul sa fim ce suntem, in loc de ce ar trebui sa fim.Suntem slefuiti, la minte si comportament, dupa ideile si principiile celor care ne-au fost prin preajma mai mult, asa ca ne-am antrenat sa ne raportam la acestea.Oare e bine sa simt ce simt? Oare cum ar trebui sa simt? Si ce ar trebui sa aleg? Ce ar fi bine? Oare e in regula ca imi doresc asta? Pesemne ca ar trebui sa vreau altceva…Insa, cand ne saturam de lipsa de putere cu care vine la pachet incapacitatea de a face alegeri si a ni le asuma intrutotul, cand ne saturam sa fim sateliti in viata noastra, cand un licar de curaj si lumina apare in noi, facem prima alegere autentica, primul act de curaj, incepem sa recunoastem adevarul, sa recunoastem ce vrem, sa ne fim prieteni si sa nu ne mai dezicem de noi si de sufletul nostru.