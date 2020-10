Astrocafe.ro: Luna plina in Berbec, 2 octombrie 2020. Un nou mod de a fi

„Cel ce este in voi este mai mare decat cel ce este în lume.” (1Ioan 4.4).

Luna Plina din 2 octombrie 2020 are loc cu Luna pe gradul 9:08 Berbec si Soarele pe gradul 9:08 Balanta cu un maxim in jurul orei 0:04, ora Romaniei. In cuvinte simple, Luna Plina este un limbaj actual al legii Karmei, culegem ce am semanat, suntem fortati sa actionam, sa schimbam conditiile care nu ne satisfac, atat launtric cat si in exterior. Acuma, se pot culege roadele semintelor plantate in jurul datei de 24 martie cand a fost Luna Noua in Berbec.Fiecare Luna Plina ne cere sa echilibram doua energii diferite dar complementare. Cu Luna Plina in Berbec ne intalnim de fapt cu polaritatea Berbec –Balanta, un duo astal ce se refera la atingerea echilibrului delicat dintre sinele nostru(Berbec) si ceilalti (Balanta). Polaritatea Berbec-Balanta este despre relatii, relatia mea cu mine insami-Berbec si relatia mea cu ceilalti-Balanta.Berbecul este steaua inflacarata si impulsiva (Marte este seful lui!) in timp ce Balanta cauta sa echilibreze lucrurile, sa faca parte dintr-un grup si uraste sa ia decizii (aici conduce frumoasa noastra Venus). Berbecul incepe o lupta (semn de foc) in timp ce Balanta incearca sa se strecoare printre conflicte, nu vrea sa participle la ele (semn de aer).Daca Berbecul este despre autoafirmare, prin Balanta devenim constienti de necesitatea relatiilor si a tot ceea ce vine cu mentinerea acestora – compromis, negociere, gratie si echilibru.Berbecul este preocupat de el insusi, actioneaza sub impulsul momentului, este individualistul fara scrupule, insistent, direct si sincer. El ia cea mai scurta cale posibila pentru a-si atinge obiectivele. Nu-i pasa daca actiunile lui creeaza conflicte. Balanta ofera conditii de adaptare, compromis, pace, priveste totul din ambele parti, este preocupata si de ceilalti, incorporeaza ambele perspective “a mea” si a lor”,Problemele adunate de-a lungul timpul in relatii vor fi in fruntea mesajelor acestei Luni pline.Aceasta Luna plina ne indeamna sa gasim un echilibru intre satisfacerea nevoilor noastre personale si satisfacerea nevoilor celuilalt, intre independenta si dependenta, intre autonomie si prea multa nevoie de companie.Luna Plina in Berbec alunga pasivitatea, ne ajuta sa ne exprimam natura independenta, individualista si libera, ceea ce ar putea duce la o schimbare de statut, la probleme in relatii, la locul de munca, in familie. Aceasta Luna Plina in Berbec (eu sunt) va aduce in lumina rezultatele modului nostru de actiune in relatii (Balanta), trecutul este luminat cu rolul de a reflecta la alegerile noastre impulsive, de a da deoparte tot ceea ce nu este in acord cu dezvoltarea noastra.Toti gresim dar Universul are metodele lui de a corecta greselile noastre iar o Luna Plina este o lampa cereasca ce ne ajuta sa vedem mai bine unde am gresit, unde am facut lucrurile din furie, din neatentie, din dorinta de a ne hrani doar egoul nostru uitand de cei din jur. Marea lectie adusa de aceasta lunatie este despre cooperare, un nou mod de a fi, care in mod inevitabil da nastere unui nou mod de a face lucrurile, de a relationa, de a-i accepta pe ceilalti asa cum sunt. Marea cerinta a acestei lunatii este de a gasi un echilibru intre autonomie-berbec si dependenta de ceilalti-balanta, intre nevoile personale si nevoile celorlalti. Problemele personale, de incredere, de curaj, de independenta, pot duce la probleme cu cei din jur. Aceste probleme personale pot conduce la schimbari majore legate de relatiile cele mai intime, izbucnirea unei confruntari sau ruperea unei relatii existente, dusmanii care se pot manifesta deschis.Ma iubesc si ma accept asa cum sunt (Berbec), ii iubesc si ii accept pe cei din jur asa cum sunt, le accept deciziile (Balanta), echilibreaza viata noastra. Putem scapa de un mod vechi de a fi, de comportamente vechi, de convingeri si atitudini vechi, de relatii care stau in calea cresterii noastre.