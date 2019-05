Astrocafe.ro: Marte in Rac (16 mai- 2 iulie 2019). Munca interioara de imputernicire

Practicarea inteligentei emotionale

Odata cu intrarea lui Marte in Rac (16 mai), ne adunam ostile, ordonam retragerea lor din campul bataliei. Daca in ultimele saptamani energia accentuata a Gemenilor ne-a pus pe drumuri, pe cautat, invatat, cercetat, aflat, explorat posibilitati, iar uneori pe risipa de timp, atentie si alte resurse, acum aceasta energie este inlocuita treptat cu una ceva mai conservatoare si prudenta, dar receptiva si vigilenta, a Racului.Se aglomereaza axa Rac- Capricorn, din ce in ce mai mult, si e foarte important pentru ca tot aici sunt si nodurile lunare (axa destinului).Cu Marte in Rac, energia feminina si receptiva se combina cu luptatorul si razboinicul Marte. Poate rezulta o mare forfota interioara, o valtoare emotionala, interpretata ca ezitare, aceasta fiind produsa de dorinta de actiune care se izbeste de emotii si de nevoia de siguranta.Marte in Rac activeaza nevoile, in special nevoia de securitate. Luptele sunt duse mai mult in interior si in medii/spatii familiare, sigure, avand ca scop securizarea a ceea ce iubim si ne este drag.Folosita intelept si cu inteligenta (emotionala), aceasta energie ne sprijina sa ne revizuim prioritatile, sa triem informatiile care au ajuns la noi in ultimele saptamani, sa pastram esenta din experientele trecute si sa inlaturam/vindecam ce nu e sanatos pentru noi.