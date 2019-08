Astrocafe.ro: Venus in Fecioara, 21 august- 14 septembrie. Doar ce e sanatos poate fi frumos

pare să anuleze orice dor steril, iubire conceptuală, gest nebunesc din dragoste, romantism de film etc...Venus in Fecioara face casa buna cu Saturn si Pluto in Capricorn. De asemenea, se intelege din priviri cu Uranus din Taur. Iar Neptun, aflat peste drum (Peşti) e provocarea de a intui şi a şti până unde să mergem cu reperele şi până unde să deplasăm limitele astfel încât să fim suficient de înţelepţi, creativi şi generoşi, dar în acelaşi timp îndeajuns de pragmatici şi morali.Venus in Fecioara aseaza lupa deasupra relatiilor. Cine e atent, va şti care relaţii sunt de cursa lungă, cu cine merită să rămână alături şi să construiască, afectiv sau profesional, unde e de lucru spre a creşte funcţionalitatea etc... Va şti ce şi cât îi este util într-o relaţie. Iar moralitatea va juca un rol important.Cine iubeşte, acum va găsi cele mai practice cai de a-şi arată iubirea.