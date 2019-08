Astrocafe.ro: Zodiile si familia

Nu toti oamenii sunt incantati de ideea construirii unei familii si nu toti au ca prioritate traditiile. Pentru unii familia e sfanta, in timp ce pentru altii e ca o temnita. Pentru unii e un loc de siguranta si confort, pentru altii este doar o chestiune fireasca, pe care o traiesc ca si cum face parte din viata si atata tot.Berbecul, inca din copilarie, este foarte energic, primul in toate, deci primul si la boacane. Daca a crescut intr-un mediu pe care l-a simtit ostil, daca a fost mai degraba pedepsit decat inteles, daca parintii nu au avut timp si energie sa-i ofere, nativul Berbec tinde sa plece destul de devreme din casa parinteasca, pentru a trai viata asa cum simte si iti doreste.Nu e genul care sa se intoarca acasa prea repede sau prea des, participa la reuniuni de familie numai cand i se cere sau cand sunt situatii de urgenta pe care numai el le poate rezolva.La fel, cand vine vorba sa-si cladeasca propria familie, o poate face, dar nu e intotdeauna foarte implicat, cel putin emotional, ci isi are mereu propriul spatiu si propriile pretentii, asta si pentru ca vrea mereu sa conduca si sa ia singur deciziile.Taurul este unul dintre cele mai rabdatoare, perseverente si de incredere semne zodiacale, prin urmare, se inscrie in categoria celor priceputi si dornici sa-si creeze o familie.Au nevoie de siguranta mereu, in orice forma, iar familia constituie in primul rand o structura de securitate si echilibru, pentru ei. De aceea, e foarte important din ce familie provin, daca au fost ingrijiti si sustinuti, iubiti si acceptati. Aceste sentimente, ei le duc mai departe si le transforma in modul lor de a trai.Nativii Taur ingrijesc mereu relatiile cu familia, petrec timp cu cei pe care ii iubesc, sunt atenti la nevoile celorlalti, le place ideea de a avea copii si a-i creste cu toata caldura si grija de care sunt in stare. Sunt unii dintre cei mai devotati parteneri, parinti si fii.Gemenii sunt foarte jucausi si flexibili, de aceea vor reusi mereu sa se imparta intre familie si viata sociala pe care o iubesc atat de mult.Dar cel mai bine si usor se vor intelege cu copiii, fie ca sunt ai lor, fie ca sunt ai altor membri ai familiei, nativii Gemeni mereu stiu sa vorbeasca pe limba lor, sa se joaca cu ei, sa ii invete despre viata si despre alte lucruri interesante, sa se plimbe cu ei etc.Nu le place sa stea prea mult in casa sau sa respecte la infinit anumite reguli sau un program anume, pentru ca isi pierd rabdarea si concentrarea destul de repede. In schimb, adora sa calatoreasca impreuna cu familia, sa iasa la masa, sa socializeze.Racul este semnul familiei. Ii pasa mereu de familie, de nevoile ei, se implica emotional si se ataseaza de cei pe care ii iubeste. Racii isi doresc propria familie, dar nu se grabesc si asteapta partenerul potrivit pentru aceasta.Racului ii pasa de ceilalti, stie cum sa ingrijeasca si sa protejeze, are grija sa fie toti bine in preajma lui.Nativilor Rac le place sa creeze amintiri pe care sa le pretuiasca toata viata. Asta ii face fericiti. Si le place ideea de a fi impreuna cu toata familia, la aniversari, de sarbatori sau cu orice alta ocazie.Au vocatie de parinti, cei mai multi nativi Rac stiu cum sa se dedice copiilor lor si fac asta cu naturalete.